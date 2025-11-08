Aktuálna dnešná cena Ani Grok Companion je 0.0012653USD. Trhová kapitalizácia ANI je --USD. Sledujte aktualizácie cien ANI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Ani Grok Companion je 0.0012653USD. Trhová kapitalizácia ANI je --USD. Sledujte aktualizácie cien ANI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Ani Grok Companion (ANI) je $ 0.0012653, s 2.96% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ANI na USD konverzný kurz je $ 0.0012653 za ANI.
Ani Grok Companion sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- ANI. Počas posledných 24 hodín sa ANIobchodovalo v rozmedzí od $ 0.001127 (low) do $ 0.0014389 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa ANI zmenilo o -9.32% za poslednú hodinu a o +4.74% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 104.00K.
Ani Grok Companion (ANI) informácie o trhu
--
----
$ 104.00K
$ 104.00K$ 104.00K
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
SOL
Aktuálna trhová kapitalizácia Ani Grok Companion je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 104.00K. Počet coinov v obehu ANI je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.
História cien Ani Grok Companion v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.001127
$ 0.001127$ 0.001127
24 hod Low
$ 0.0014389
$ 0.0014389$ 0.0014389
24 hod High
$ 0.001127
$ 0.001127$ 0.001127
$ 0.0014389
$ 0.0014389$ 0.0014389
--
----
--
----
-9.32%
+2.96%
+4.74%
+4.74%
Ani Grok Companion (ANI) história cien USD
Sledujte zmeny cien Ani Grok Companion za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.000036488
+2.96%
30 dní
$ -0.0014647
-53.66%
60 dní
$ -0.0056097
-81.60%
90 dní
$ -0.0152147
-92.33%
Ani Grok Companion dnešná zmena ceny
Dnes ANI zaznamenal zmenu o $ +0.000036488 (+2.96%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Ani Grok Companion zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0014647 (-53.66%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Ani Grok Companion zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ANI zmenu o $ -0.0056097 (-81.60%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Ani Grok Companion zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0152147 (-92.33%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Ani Grok Companion (ANI)?
Analýza umelej inteligencie pre Ani Grok Companion
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Ani Grok Companion, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Ani Grok Companion?
Several key factors influence ANI Grok Companion token prices:
Market sentiment and investor confidence drive demand fluctuations. Trading volume and liquidity affect price stability. Token utility within the Grok ecosystem impacts long-term value. Overall cryptocurrency market trends create correlation effects. Development updates and partnerships influence investor perception. Supply mechanics like token burns or releases affect scarcity.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Ani Grok Companion?
People want to know ANI Grok Companion price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders capitalize on volatility.
Cenové predikcie pre Ani Grok Companion
Cenová predikcia Ani Grok Companion (ANI) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ANI v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Ani Grok Companion (ANI) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Ani Grok Companion mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Ani Grok Companion v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ANI cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Ani Grok Companion Cenové predikcie.
O Ani Grok Companion
ANI (Animecoin) is a cryptocurrency that was designed with the intention of serving as a medium of exchange within the anime fan community. Built on the Bitcoin protocol, ANI utilizes a proof-of-work consensus mechanism and has a capped supply, similar to Bitcoin. The coin's primary purpose is to facilitate transactions for goods and services related to anime, manga, and other aspects of Japanese pop culture. It aims to provide a decentralized and secure method of payment for anime enthusiasts, artists, and content creators worldwide. This makes ANI not just a cryptocurrency, but also a key component of a broader ecosystem centered around anime and related cultural products.
ANI (Animecoin) is a cryptocurrency that was designed with the intention of serving as a medium of exchange within the anime fan community. Built on the Bitcoin protocol, ANI utilizes a proof-of-work consensus mechanism and has a capped supply, similar to Bitcoin. The coin's primary purpose is to facilitate transactions for goods and services related to anime, manga, and other aspects of Japanese pop culture. It aims to provide a decentralized and secure method of payment for anime enthusiasts, artists, and content creators worldwide. This makes ANI not just a cryptocurrency, but also a key component of a broader ecosystem centered around anime and related cultural products.
Ako nakupovať a investovať Ani Grok Companion
Ste pripravení začať s Ani Grok Companion? Nákup ANI na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Ani Grok Companion. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Ani Grok Companion (ANI) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Ani Grok Companion sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Ani Grok Companion
Vlastníctvo Ani Grok Companion vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup Ani Grok Companion (ANI) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Ani Grok Companion (ANI)
Ani is an AI + anime-themed meme coin, its name blending "Anime" and "AI."
It stems from Ani, one of the first AI characters in the Grok iOS app by Elon Musk’s xAI—a personality-driven AI Musk has personally promoted on X.
Ani is an AI + anime-themed meme coin, its name blending "Anime" and "AI."
It stems from Ani, one of the first AI characters in the Grok iOS app by Elon Musk’s xAI—a personality-driven AI Musk has personally promoted on X.
Ani Grok Companion Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Ani Grok Companion zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Ani Grok Companion
Akú hodnotu bude mať 1 Ani Grok Companion v roku 2030?
Ak by hodnota Ani Grok Companion rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Ani Grok Companion podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíAni Grok Companion?
Dnešná cena Ani Grok Companion je $ 0.0012653. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Ani Grok Companion stále dobrou investíciou?
Ani Grok Companion zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do ANI, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Ani Grok Companion?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Ani Grok Companion v hodnote $ 104.00K.
Aká je aktuálna cena Ani Grok Companion?
Živá cena ANI sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Ani Grok Companion vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena ANI, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Ani Grok Companion?
Cenu ANI ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,834.89
+2.01%
ETH
3,428.81
+3.98%
SOL
163.09
+4.94%
COAI
1.2013
+9.93%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre ANI na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár ANI/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Ani Grok Companion pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Ani Grok Companion v tomto roku?
Cena Ani Grok Companion by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Ani Grok Companion (ANI).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:22:11 (UTC+8)
Ani Grok Companion (ANI) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.