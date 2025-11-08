Aktuálna dnešná cena Amazon.com xStock je 241.21USD. Trhová kapitalizácia AMZNX je 1,786,170.4725056046USD. Sledujte aktualizácie cien AMZNX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Amazon.com xStock je 241.21USD. Trhová kapitalizácia AMZNX je 1,786,170.4725056046USD. Sledujte aktualizácie cien AMZNX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Amazon.com xStock (AMZNX) je $ 241.21, s 0.45% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny AMZNX na USD konverzný kurz je $ 241.21 za AMZNX.
Amazon.com xStock sa v súčasnosti radí na #1828 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1.79M, pričom počet coinov v obehu je 7.41K AMZNX. Počas posledných 24 hodín sa AMZNXobchodovalo v rozmedzí od $ 238.59 (low) do $ 245.23 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 3,341.2964079602716, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 188.44399514803126.
V krátkodobom vývoji sa AMZNX zmenilo o +0.49% za poslednú hodinu a o -2.14% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 55.30K.
Amazon.com xStock (AMZNX) informácie o trhu
No.1828
$ 1.79M
$ 1.79M$ 1.79M
$ 55.30K
$ 55.30K$ 55.30K
$ 3.74M
$ 3.74M$ 3.74M
7.41K
7.41K 7.41K
--
----
15,499.33710056
15,499.33710056 15,499.33710056
SOL
Aktuálna trhová kapitalizácia Amazon.com xStock je $ 1.79M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 55.30K. Počet coinov v obehu AMZNX je 7.41K, pričom celková zásoba je 15499.33710056. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 3.74M.
História cien Amazon.com xStock v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 238.59
$ 238.59$ 238.59
24 hod Low
$ 245.23
$ 245.23$ 245.23
24 hod High
$ 238.59
$ 238.59$ 238.59
$ 245.23
$ 245.23$ 245.23
$ 3,341.2964079602716
$ 3,341.2964079602716$ 3,341.2964079602716
$ 188.44399514803126
$ 188.44399514803126$ 188.44399514803126
+0.49%
+0.45%
-2.14%
-2.14%
Amazon.com xStock (AMZNX) história cien USD
Sledujte zmeny cien Amazon.com xStock za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +1.0803
+0.45%
30 dní
$ +16.07
+7.13%
60 dní
$ +5.26
+2.22%
90 dní
$ +18.06
+8.09%
Amazon.com xStock dnešná zmena ceny
Dnes AMZNX zaznamenal zmenu o $ +1.0803 (+0.45%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Amazon.com xStock zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +16.07 (+7.13%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Amazon.com xStock zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal AMZNX zmenu o $ +5.26 (+2.22%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Amazon.com xStock zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +18.06 (+8.09%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Amazon.com xStock (AMZNX)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Amazon.com xStock, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Amazon.com xStock?
Amazon.com xStock (AMZNX) prices are influenced by several key factors:
Competitive analysis - Comparing performance against other stocks or indices.
Cenové predikcie pre Amazon.com xStock
Cenová predikcia Amazon.com xStock (AMZNX) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena AMZNX v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Amazon.com xStock (AMZNX) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Amazon.com xStock mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Amazon.com xStock v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku AMZNX cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Amazon.com xStock Cenové predikcie.
O Amazon.com xStock
AMZNX is a cryptocurrency asset that operates on a decentralized platform. Its primary function is to facilitate and streamline digital transactions, with a particular focus on e-commerce and online retail. AMZNX uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and security. The asset's issuance model is based on a fixed supply, which is designed to prevent inflation and maintain the asset's value. In the broader cryptocurrency ecosystem, AMZNX is often used as a medium of exchange for goods and services, especially within the online retail sector. It is also commonly used for peer-to-peer transactions, due to its fast transaction speeds and low fees.
AMZNX is a cryptocurrency asset that operates on a decentralized platform. Its primary function is to facilitate and streamline digital transactions, with a particular focus on e-commerce and online retail. AMZNX uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and security. The asset's issuance model is based on a fixed supply, which is designed to prevent inflation and maintain the asset's value. In the broader cryptocurrency ecosystem, AMZNX is often used as a medium of exchange for goods and services, especially within the online retail sector. It is also commonly used for peer-to-peer transactions, due to its fast transaction speeds and low fees.
Ako nakupovať a investovať Amazon.com xStock
Ste pripravení začať s Amazon.com xStock? Nákup AMZNX na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Amazon.com xStock. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Amazon.com xStock (AMZNX) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 7.41K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Amazon.com xStock sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Amazon.com xStock
Vlastníctvo Amazon.com xStock vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup Amazon.com xStock (AMZNX) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Amazon.com xStock (AMZNX)
Amazon xStocks (AMZNx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AMZNx tracks the price of Amazon.com, Inc. (the underlying) AMZNx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Amazon.com, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.
Amazon xStocks (AMZNx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AMZNx tracks the price of Amazon.com, Inc. (the underlying) AMZNx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Amazon.com, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.
Amazon.com xStock Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Amazon.com xStock zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Amazon.com xStock
Akú hodnotu bude mať 1 Amazon.com xStock v roku 2030?
Ak by hodnota Amazon.com xStock rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Amazon.com xStock podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíAmazon.com xStock?
Dnešná cena Amazon.com xStock je $ 241.21. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Amazon.com xStock stále dobrou investíciou?
Amazon.com xStock zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do AMZNX, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Amazon.com xStock?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Amazon.com xStock v hodnote $ 55.30K.
Aká je aktuálna cena Amazon.com xStock?
Živá cena AMZNX sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Amazon.com xStock vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena AMZNX, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Amazon.com xStock?
Cenu AMZNX ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,832.82
+2.01%
ETH
3,426.92
+3.92%
SOL
163.02
+4.89%
COAI
1.2029
+10.08%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre AMZNX na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár AMZNX/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Amazon.com xStock pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Amazon.com xStock v tomto roku?
Cena Amazon.com xStock by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Amazon.com xStock (AMZNX).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:22:03 (UTC+8)
Amazon.com xStock (AMZNX) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.