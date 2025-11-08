BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Amazon.com xStock je 241.21USD. Trhová kapitalizácia AMZNX je 1,786,170.4725056046USD. Sledujte aktualizácie cien AMZNX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Amazon.com xStock (AMZNX) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:22:03 (UTC+8)

Dnešná cena Amazon.com xStock

Aktuálna dnešná cena Amazon.com xStock (AMZNX) je $ 241.21, s 0.45% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny AMZNX na USD konverzný kurz je $ 241.21 za AMZNX.

Amazon.com xStock sa v súčasnosti radí na #1828 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1.79M, pričom počet coinov v obehu je 7.41K AMZNX. Počas posledných 24 hodín sa AMZNXobchodovalo v rozmedzí od $ 238.59 (low) do $ 245.23 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 3,341.2964079602716, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 188.44399514803126.

V krátkodobom vývoji sa AMZNX zmenilo o +0.49% za poslednú hodinu a o -2.14% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 55.30K.

Amazon.com xStock (AMZNX) informácie o trhu

No.1828

$ 1.79M
$ 1.79M

$ 55.30K
$ 55.30K

$ 3.74M
$ 3.74M

7.41K
7.41K

--
--

15,499.33710056
15,499.33710056

SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia Amazon.com xStock je $ 1.79M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 55.30K. Počet coinov v obehu AMZNX je 7.41K, pričom celková zásoba je 15499.33710056. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 3.74M.

História cien Amazon.com xStock v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 238.59
$ 238.59
24 hod Low
$ 245.23
$ 245.23
24 hod High

$ 238.59
$ 238.59

$ 245.23
$ 245.23

$ 3,341.2964079602716
$ 3,341.2964079602716

$ 188.44399514803126
$ 188.44399514803126

+0.49%

+0.45%

-2.14%

-2.14%

Amazon.com xStock (AMZNX) história cien USD

Sledujte zmeny cien Amazon.com xStock za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +1.0803+0.45%
30 dní$ +16.07+7.13%
60 dní$ +5.26+2.22%
90 dní$ +18.06+8.09%
Amazon.com xStock dnešná zmena ceny

Dnes AMZNX zaznamenal zmenu o $ +1.0803 (+0.45%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Amazon.com xStock zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +16.07 (+7.13%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Amazon.com xStock zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal AMZNX zmenu o $ +5.26 (+2.22%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Amazon.com xStock zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +18.06 (+8.09%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Amazon.com xStock (AMZNX)?

Pozrite si Amazon.com xStockstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Amazon.com xStock

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Amazon.com xStock, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Amazon.com xStock?

Amazon.com xStock (AMZNX) prices are influenced by several key factors:

1. Amazon's financial performance - quarterly earnings, revenue growth, and profit margins directly impact price movements.

2. Market sentiment toward tech stocks and e-commerce sector trends affect investor confidence.

3. Regulatory changes in cryptocurrency and digital asset markets influence trading behavior.

4. Overall market conditions, including inflation rates and Federal Reserve monetary policy decisions.

5. Competition from other major tech companies and e-commerce platforms.

6. Consumer spending patterns and economic indicators that affect Amazon's core business segments.

These factors combine to create price volatility in AMZNX trading.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Amazon.com xStock?

People want to know AMZNX price today for several key reasons:

Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.

Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' real-time value and performance.

Market timing - Day traders and swing traders rely on up-to-date pricing for entry/exit points.

Risk management - Current prices help assess exposure and make hedging decisions.

Research analysis - Analysts use live data for technical and fundamental analysis.

FOMO prevention - Fear of missing opportunities drives constant price monitoring.

Profit taking - Knowing when positions are profitable for potential exits.

Loss cutting - Identifying when to minimize losses on declining positions.

News correlation - Understanding how market events affect asset prices immediately.

Competitive analysis - Comparing performance against other stocks or indices.

Cenové predikcie pre Amazon.com xStock

Cenová predikcia Amazon.com xStock (AMZNX) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena AMZNX v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Amazon.com xStock (AMZNX) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Amazon.com xStock mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Amazon.com xStock v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku AMZNX cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Amazon.com xStock Cenové predikcie.

O Amazon.com xStock

AMZNX is a cryptocurrency asset that operates on a decentralized platform. Its primary function is to facilitate and streamline digital transactions, with a particular focus on e-commerce and online retail. AMZNX uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and security. The asset's issuance model is based on a fixed supply, which is designed to prevent inflation and maintain the asset's value. In the broader cryptocurrency ecosystem, AMZNX is often used as a medium of exchange for goods and services, especially within the online retail sector. It is also commonly used for peer-to-peer transactions, due to its fast transaction speeds and low fees.

Ako nakupovať a investovať Amazon.com xStock

Čo je Amazon.com xStock (AMZNX)

Amazon xStocks (AMZNx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AMZNx tracks the price of Amazon.com, Inc. (the underlying) AMZNx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Amazon.com, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Amazon.com xStock Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Amazon.com xStock zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna Amazon.com xStock webová stránka
Prieskumník blokov

