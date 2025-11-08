Aktuálna dnešná cena Amazon je 241.54USD. Trhová kapitalizácia AMZNON je 1,851,449.5913440904USD. Sledujte aktualizácie cien AMZNON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Amazon je 241.54USD. Trhová kapitalizácia AMZNON je 1,851,449.5913440904USD. Sledujte aktualizácie cien AMZNON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Amazon (AMZNON) je $ 241.54, s 0.54% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny AMZNON na USD konverzný kurz je $ 241.54 za AMZNON.
Amazon sa v súčasnosti radí na #1811 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1.85M, pričom počet coinov v obehu je 7.67K AMZNON. Počas posledných 24 hodín sa AMZNONobchodovalo v rozmedzí od $ 238.78 (low) do $ 245.58 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 257.39012683520014, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 211.30485215454203.
V krátkodobom vývoji sa AMZNON zmenilo o +0.41% za poslednú hodinu a o -2.06% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 58.36K.
Amazon (AMZNON) informácie o trhu
No.1811
$ 1.85M
$ 58.36K
$ 1.85M
7.67K
7,665.18833876
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia Amazon je $ 1.85M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 58.36K. Počet coinov v obehu AMZNON je 7.67K, pričom celková zásoba je 7665.18833876. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.85M.
História cien Amazon v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 238.78
24 hod Low
$ 245.58
24 hod High
$ 238.78
$ 245.58
$ 257.39012683520014
$ 211.30485215454203
+0.41%
+0.54%
-2.06%
-2.06%
Amazon (AMZNON) história cien USD
Sledujte zmeny cien Amazon za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +1.2971
+0.54%
30 dní
$ +16.48
+7.32%
60 dní
$ +5.65
+2.39%
90 dní
$ +61.54
+34.18%
Amazon dnešná zmena ceny
Dnes AMZNON zaznamenal zmenu o $ +1.2971 (+0.54%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Amazon zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +16.48 (+7.32%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Amazon zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal AMZNON zmenu o $ +5.65 (+2.39%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Amazon zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +61.54 (+34.18%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Amazon (AMZNON)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Amazon, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Amazon?
AMZNON appears to be a cryptocurrency token related to Amazon, but it's not an official Amazon product. Factors influencing its price typically include:
Market sentiment toward Amazon stock performance, overall cryptocurrency market trends, trading volume and liquidity, social media hype, regulatory news affecting crypto tokens, Bitcoin and Ethereum price movements, speculative trading activity, and any perceived correlation with Amazon's business developments or earnings reports.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Amazon?
People want to know Amazon's stock price today because it's one of the largest companies globally and a major market indicator. Investors track AMZN to make trading decisions, monitor portfolio performance, assess market trends, and evaluate investment opportunities. Daily price movements reflect company news, earnings reports, economic conditions, and investor sentiment affecting this tech giant.
Cenové predikcie pre Amazon
Cenová predikcia Amazon (AMZNON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena AMZNON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Amazon (AMZNON) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Amazon mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Amazon v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku AMZNON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Amazon Cenové predikcie.
O Amazon
AMZNON is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized network of computers. This crypto asset's primary function is to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments without the need for a central authority like a bank or payment gateway. AMZNON uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is considered more energy-efficient than the traditional proof-of-work system used by many other cryptocurrencies. The asset's issuance model is capped, meaning there is a finite supply of AMZNON tokens that can ever exist. This crypto asset is typically used in online marketplaces and e-commerce platforms, providing a secure and efficient means of transaction for users worldwide.
Ako nakupovať a investovať Amazon
Ste pripravení začať s Amazon? Nákup AMZNON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Amazon. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Amazon (AMZNON) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 7.67K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Amazon sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Amazon
Vlastníctvo Amazon vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Ak by hodnota Amazon rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Amazon podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíAmazon?
Dnešná cena Amazon je $ 241.54. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Amazon stále dobrou investíciou?
Amazon zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do AMZNON, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Amazon?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Amazon v hodnote $ 58.36K.
Aká je aktuálna cena Amazon?
Živá cena AMZNON sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Amazon vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena AMZNON, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Amazon?
Cenu AMZNON ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,825.88
+2.00%
ETH
3,426.89
+3.92%
SOL
163
+4.88%
COAI
1.2008
+9.89%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre AMZNON na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár AMZNON/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Amazon pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Amazon v tomto roku?
Cena Amazon by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Amazon (AMZNON).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:21:56 (UTC+8)
Amazon (AMZNON) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.