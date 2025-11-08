Aktuálna dnešná cena Amped Finance je 0.00592USD. Trhová kapitalizácia AMPED je --USD. Sledujte aktualizácie cien AMPED v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Amped Finance je 0.00592USD. Trhová kapitalizácia AMPED je --USD. Sledujte aktualizácie cien AMPED v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Amped Finance (AMPED) je $ 0.00592, s 0.33% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny AMPED na USD konverzný kurz je $ 0.00592 za AMPED.
Amped Finance sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- AMPED. Počas posledných 24 hodín sa AMPEDobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00588 (low) do $ 0.00596 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa AMPED zmenilo o -0.34% za poslednú hodinu a o +2.24% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 8.26K.
Amped Finance (AMPED) informácie o trhu
--
----
$ 8.26K
$ 8.26K$ 8.26K
$ 592.00K
$ 592.00K$ 592.00K
--
----
100,000,000
100,000,000 100,000,000
SONIC
Aktuálna trhová kapitalizácia Amped Finance je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 8.26K. Počet coinov v obehu AMPED je --, pričom celková zásoba je 100000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 592.00K.
História cien Amped Finance v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00588
$ 0.00588$ 0.00588
24 hod Low
$ 0.00596
$ 0.00596$ 0.00596
24 hod High
$ 0.00588
$ 0.00588$ 0.00588
$ 0.00596
$ 0.00596$ 0.00596
--
----
--
----
-0.34%
-0.33%
+2.24%
+2.24%
Amped Finance (AMPED) história cien USD
Sledujte zmeny cien Amped Finance za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.0000196
-0.33%
30 dní
$ -0.00025
-4.06%
60 dní
$ -0.00108
-15.43%
90 dní
$ -0.00798
-57.42%
Amped Finance dnešná zmena ceny
Dnes AMPED zaznamenal zmenu o $ -0.0000196 (-0.33%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Amped Finance zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00025 (-4.06%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Amped Finance zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal AMPED zmenu o $ -0.00108 (-15.43%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Amped Finance zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.00798 (-57.42%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Amped Finance (AMPED)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Amped Finance, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Amped Finance?
Several key factors influence Amped Finance (AMPED) token prices:
1. Market sentiment and overall crypto market trends 2. Trading volume and liquidity on exchanges 3. Protocol adoption and total value locked (TVL) 4. Tokenomics including supply mechanisms and staking rewards 5. Partnership announcements and integrations 6. Regulatory developments affecting DeFi protocols 7. Competition from similar yield farming platforms 8. Technical developments and protocol upgrades 9. Community engagement and social media buzz 10. Broader economic conditions and risk appetite
These factors interact to create price volatility typical of DeFi tokens.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Amped Finance?
People want to know AMPED price today for several key reasons: active trading decisions, portfolio management, market timing for buy/sell orders, tracking investment performance, and staying updated on volatility. Day traders need real-time prices for profit opportunities.
Cenové predikcie pre Amped Finance
Cenová predikcia Amped Finance (AMPED) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena AMPED v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Amped Finance (AMPED) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Amped Finance mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Amped Finance v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku AMPED cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Amped Finance Cenové predikcie.
O Amped Finance
AMPED is a cryptocurrency that operates on a decentralized network, providing users with a platform for transactions and investments. It is designed to offer a secure and efficient method for transferring digital assets across the globe. The general purpose of AMPED is to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to bypass traditional financial institutions and maintain control over their assets. Its consensus mechanism is based on a Proof-of-Stake (PoS) model, which is known for its energy efficiency and scalability. AMPED's typical use cases include remittances, online purchases, and as a medium of exchange in the digital economy. It is also used within its ecosystem for staking, which allows users to earn rewards by participating in the network's operation.
AMPED is a cryptocurrency that operates on a decentralized network, providing users with a platform for transactions and investments. It is designed to offer a secure and efficient method for transferring digital assets across the globe. The general purpose of AMPED is to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to bypass traditional financial institutions and maintain control over their assets. Its consensus mechanism is based on a Proof-of-Stake (PoS) model, which is known for its energy efficiency and scalability. AMPED's typical use cases include remittances, online purchases, and as a medium of exchange in the digital economy. It is also used within its ecosystem for staking, which allows users to earn rewards by participating in the network's operation.
Ako nakupovať a investovať Amped Finance
Ste pripravení začať s Amped Finance? Nákup AMPED na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Amped Finance. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Amped Finance (AMPED) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Amped Finance sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Amped Finance
Vlastníctvo Amped Finance vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup Amped Finance (AMPED) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Amped Finance
Akú hodnotu bude mať 1 Amped Finance v roku 2030?
Ak by hodnota Amped Finance rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Amped Finance podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíAmped Finance?
Dnešná cena Amped Finance je $ 0.00592. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Amped Finance stále dobrou investíciou?
Amped Finance zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do AMPED, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Amped Finance?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Amped Finance v hodnote $ 8.26K.
Aká je aktuálna cena Amped Finance?
Živá cena AMPED sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Amped Finance vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena AMPED, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Amped Finance?
Cenu AMPED ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,811.73
+1.99%
ETH
3,426.43
+3.91%
SOL
163.01
+4.89%
COAI
1.2017
+9.97%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre AMPED na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár AMPED/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Amped Finance pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Amped Finance v tomto roku?
Cena Amped Finance by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Amped Finance (AMPED).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:21:46 (UTC+8)
Amped Finance (AMPED) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.