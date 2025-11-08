BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Amped Finance je 0.00592USD. Trhová kapitalizácia AMPED je --USD. Sledujte aktualizácie cien AMPED v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Amped Finance Logo

Amped Finance kurz (AMPED)

1 AMPED na USD aktuálnu cenu:

$0.00592
$0.00592
-0.33%1D
USD
Amped Finance (AMPED) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:21:46 (UTC+8)

Dnešná cena Amped Finance

Aktuálna dnešná cena Amped Finance (AMPED) je $ 0.00592, s 0.33% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny AMPED na USD konverzný kurz je $ 0.00592 za AMPED.

Amped Finance sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- AMPED. Počas posledných 24 hodín sa AMPEDobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00588 (low) do $ 0.00596 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa AMPED zmenilo o -0.34% za poslednú hodinu a o +2.24% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 8.26K.

Amped Finance (AMPED) informácie o trhu

--
----

$ 8.26K
$ 8.26K

$ 592.00K
$ 592.00K

--
----

100,000,000
100,000,000

SONIC

Aktuálna trhová kapitalizácia Amped Finance je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 8.26K. Počet coinov v obehu AMPED je --, pričom celková zásoba je 100000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 592.00K.

História cien Amped Finance v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00588
$ 0.00588
24 hod Low
$ 0.00596
$ 0.00596
24 hod High

$ 0.00588
$ 0.00588

$ 0.00596
$ 0.00596

--
----

--
----

-0.34%

-0.33%

+2.24%

+2.24%

Amped Finance (AMPED) história cien USD

Sledujte zmeny cien Amped Finance za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.0000196-0.33%
30 dní$ -0.00025-4.06%
60 dní$ -0.00108-15.43%
90 dní$ -0.00798-57.42%
Amped Finance dnešná zmena ceny

Dnes AMPED zaznamenal zmenu o $ -0.0000196 (-0.33%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Amped Finance zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00025 (-4.06%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Amped Finance zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal AMPED zmenu o $ -0.00108 (-15.43%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Amped Finance zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.00798 (-57.42%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Amped Finance (AMPED)?

Pozrite si Amped Financestránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Amped Finance

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Amped Finance, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Amped Finance?

Several key factors influence Amped Finance (AMPED) token prices:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Protocol adoption and total value locked (TVL)
4. Tokenomics including supply mechanisms and staking rewards
5. Partnership announcements and integrations
6. Regulatory developments affecting DeFi protocols
7. Competition from similar yield farming platforms
8. Technical developments and protocol upgrades
9. Community engagement and social media buzz
10. Broader economic conditions and risk appetite

These factors interact to create price volatility typical of DeFi tokens.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Amped Finance?

People want to know AMPED price today for several key reasons: active trading decisions, portfolio management, market timing for buy/sell orders, tracking investment performance, and staying updated on volatility. Day traders need real-time prices for profit opportunities.

Cenové predikcie pre Amped Finance

Cenová predikcia Amped Finance (AMPED) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena AMPED v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Amped Finance (AMPED) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Amped Finance mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Amped Finance v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku AMPED cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Amped Finance Cenové predikcie.

O Amped Finance

AMPED is a cryptocurrency that operates on a decentralized network, providing users with a platform for transactions and investments. It is designed to offer a secure and efficient method for transferring digital assets across the globe. The general purpose of AMPED is to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to bypass traditional financial institutions and maintain control over their assets. Its consensus mechanism is based on a Proof-of-Stake (PoS) model, which is known for its energy efficiency and scalability. AMPED's typical use cases include remittances, online purchases, and as a medium of exchange in the digital economy. It is also used within its ecosystem for staking, which allows users to earn rewards by participating in the network's operation.

Ako nakupovať a investovať Amped Finance

Sprievodca – ako kúpiť Amped Finance (AMPED)

Čo je Amped Finance (AMPED)

Amped Finance is an omnichain DeFAI protocol currently offering perpetual swaps trading and liquidity provisioning across diverse cryptocurrency assets and networks.

Amped Finance Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Amped Finance zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Amped Finance webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Amped Finance

Akú hodnotu bude mať 1 Amped Finance v roku 2030?
Ak by hodnota Amped Finance rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Amped Finance podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:21:46 (UTC+8)

Amped Finance (AMPED) dôležité aktualizácie v odvetví

$0.00592
