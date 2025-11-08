BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena AMD je 229.07USD. Trhová kapitalizácia AMDON je 1,815,504.1830345255USD.

AMD (AMDON) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:21:32 (UTC+8)

Dnešná cena AMD

Aktuálna dnešná cena AMD (AMDON) je $ 229.07, s 0.50% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny AMDON na USD konverzný kurz je $ 229.07 za AMDON.

AMD sa v súčasnosti radí na #1808 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1.82M, pričom počet coinov v obehu je 7.93K AMDON. Počas posledných 24 hodín sa AMDONobchodovalo v rozmedzí od $ 225.04 (low) do $ 243.28 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 266.6556235433073, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 149.93556428664579.

V krátkodobom vývoji sa AMDON zmenilo o +0.12% za poslednú hodinu a o -11.19% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 56.32K.

AMD (AMDON) informácie o trhu

No.1808

$ 1.82M
$ 1.82M$ 1.82M

$ 56.32K
$ 56.32K$ 56.32K

$ 1.82M
$ 1.82M$ 1.82M

7.93K
7.93K 7.93K

7,925.54320965
7,925.54320965 7,925.54320965

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia AMD je $ 1.82M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 56.32K. Počet coinov v obehu AMDON je 7.93K, pričom celková zásoba je 7925.54320965. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.82M.

História cien AMD v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 225.04
$ 225.04$ 225.04
24 hod Low
$ 243.28
$ 243.28$ 243.28
24 hod High

$ 225.04
$ 225.04$ 225.04

$ 243.28
$ 243.28$ 243.28

$ 266.6556235433073
$ 266.6556235433073$ 266.6556235433073

$ 149.93556428664579
$ 149.93556428664579$ 149.93556428664579

+0.12%

+0.50%

-11.19%

-11.19%

AMD (AMDON) história cien USD

Sledujte zmeny cien AMD za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +1.1392+0.50%
30 dní$ -6.43-2.74%
60 dní$ +129.07+129.07%
90 dní$ +129.07+129.07%
AMD dnešná zmena ceny

Dnes AMDON zaznamenal zmenu o $ +1.1392 (+0.50%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

AMD zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -6.43 (-2.74%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

AMD zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal AMDON zmenu o $ +129.07 (+129.07%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

AMD zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +129.07 (+129.07%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby AMD (AMDON)?

Pozrite si AMDstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre AMD

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby AMD, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny AMD?

AMD stock prices are influenced by several key factors:

1. Product Performance: Success of CPU and GPU launches, market share gains against Intel and NVIDIA
2. Earnings Reports: Quarterly revenue, profit margins, and guidance
3. Market Demand: Gaming, data center, and cryptocurrency mining demand
4. Competition: Intel and NVIDIA product releases and pricing
5. Semiconductor Cycle: Industry supply/demand dynamics
6. Macroeconomic Factors: Interest rates, inflation, tech sector sentiment
7. Supply Chain: Chip shortages and manufacturing capacity
8. Innovation: R&D developments and technological breakthroughs

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu AMD?

People want to know AMD (AMDON) price today for several key reasons:

Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.

Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and overall portfolio performance.

Market timing - Understanding price movements helps identify optimal entry and exit points.

Risk management - Current prices help assess exposure and make informed risk decisions.

FOMO prevention - Staying updated prevents missing significant price movements or opportunities.

Technical analysis - Day traders use real-time data for chart patterns and trading signals.

News correlation - Price changes often reflect market news, partnerships, or project developments.

Profit/loss calculation - Knowing current value helps determine unrealized gains or losses.

These factors drive constant demand for up-to-date cryptocurrency pricing information.

Cenové predikcie pre AMD

Cenová predikcia AMD (AMDON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena AMDON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia AMD (AMDON) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena AMD mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne AMD v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku AMDON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na AMD Cenové predikcie.

O AMD

AMDON is a digital asset that operates on a decentralized platform, designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and security. It employs a unique consensus mechanism and blockchain design to ensure the integrity and security of transactions. AMDON's primary role is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, enabling users to transact directly without the need for intermediaries. It also incorporates features that support smart contracts, allowing for the creation of decentralized applications. This combination of privacy, security, and utility positions AMDON as a versatile asset in the broader digital currency landscape.

Ako nakupovať a investovať AMD

