Aktuálna dnešná cena AMD je 229.07USD. Trhová kapitalizácia AMDON je 1,815,504.1830345255USD. Sledujte aktualizácie cien AMDON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena AMD je 229.07USD. Trhová kapitalizácia AMDON je 1,815,504.1830345255USD. Sledujte aktualizácie cien AMDON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena AMD (AMDON) je $ 229.07, s 0.50% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny AMDON na USD konverzný kurz je $ 229.07 za AMDON.
AMD sa v súčasnosti radí na #1808 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1.82M, pričom počet coinov v obehu je 7.93K AMDON. Počas posledných 24 hodín sa AMDONobchodovalo v rozmedzí od $ 225.04 (low) do $ 243.28 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 266.6556235433073, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 149.93556428664579.
V krátkodobom vývoji sa AMDON zmenilo o +0.12% za poslednú hodinu a o -11.19% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 56.32K.
AMD (AMDON) informácie o trhu
No.1808
$ 1.82M
$ 56.32K
$ 1.82M
7.93K
7,925.54320965
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia AMD je $ 1.82M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 56.32K. Počet coinov v obehu AMDON je 7.93K, pričom celková zásoba je 7925.54320965. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.82M.
História cien AMD v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 225.04
24 hod Low
$ 243.28
24 hod High
$ 225.04
$ 243.28
$ 266.6556235433073
$ 149.93556428664579
+0.12%
+0.50%
-11.19%
-11.19%
AMD (AMDON) história cien USD
Sledujte zmeny cien AMD za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +1.1392
+0.50%
30 dní
$ -6.43
-2.74%
60 dní
$ +129.07
+129.07%
90 dní
$ +129.07
+129.07%
AMD dnešná zmena ceny
Dnes AMDON zaznamenal zmenu o $ +1.1392 (+0.50%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
AMD zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -6.43 (-2.74%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
AMD zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal AMDON zmenu o $ +129.07 (+129.07%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
AMD zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +129.07 (+129.07%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby AMD (AMDON)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby AMD, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny AMD?
AMD stock prices are influenced by several key factors:
1. Product Performance: Success of CPU and GPU launches, market share gains against Intel and NVIDIA 2. Earnings Reports: Quarterly revenue, profit margins, and guidance 3. Market Demand: Gaming, data center, and cryptocurrency mining demand 4. Competition: Intel and NVIDIA product releases and pricing 5. Semiconductor Cycle: Industry supply/demand dynamics 6. Macroeconomic Factors: Interest rates, inflation, tech sector sentiment 7. Supply Chain: Chip shortages and manufacturing capacity 8. Innovation: R&D developments and technological breakthroughs
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu AMD?
People want to know AMD (AMDON) price today for several key reasons:
Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.
Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and overall portfolio performance.
Technical analysis - Day traders use real-time data for chart patterns and trading signals.
News correlation - Price changes often reflect market news, partnerships, or project developments.
Profit/loss calculation - Knowing current value helps determine unrealized gains or losses.
These factors drive constant demand for up-to-date cryptocurrency pricing information.
Cenové predikcie pre AMD
Cenová predikcia AMD (AMDON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena AMDON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia AMD (AMDON) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena AMD mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne AMD v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku AMDON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na AMD Cenové predikcie.
O AMD
AMDON is a digital asset that operates on a decentralized platform, designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and security. It employs a unique consensus mechanism and blockchain design to ensure the integrity and security of transactions. AMDON's primary role is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, enabling users to transact directly without the need for intermediaries. It also incorporates features that support smart contracts, allowing for the creation of decentralized applications. This combination of privacy, security, and utility positions AMDON as a versatile asset in the broader digital currency landscape.
Ako nakupovať a investovať AMD
Ste pripravení začať s AMD? Nákup AMDON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom AMD. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu AMD (AMDON) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 7.93K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a AMD sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s AMD
Vlastníctvo AMD vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Ak by hodnota AMD rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do AMD podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíAMD?
Dnešná cena AMD je $ 229.07. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je AMD stále dobrou investíciou?
AMD zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do AMDON, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s AMD?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo AMD v hodnote $ 56.32K.
Aká je aktuálna cena AMD?
Živá cena AMDON sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu AMD vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena AMDON, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu AMD?
Cenu AMDON ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,791.99
+1.97%
ETH
3,426.88
+3.92%
SOL
163.11
+4.95%
COAI
1.2054
+10.31%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre AMDON na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár AMDON/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena AMD pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena AMD v tomto roku?
Cena AMD by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu AMD (AMDON).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:21:32 (UTC+8)
AMD (AMDON) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.