Alvara Protocol (ALVA) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Alvara Protocol (ALVA) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Alvara Protocol (ALVA) informácie

Alvara Protocol: Revolutionizing Fund Management. Experience the future of fund management with Alvara Protocol and the ERC-BTS (Basket Token Standard).

Oficiálna webová stránka:
https://alvara.xyz/
Biela kniha:
https://www.alvaraprotocol.io/Alvara_Protocol_White_Paper.pdf
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x8e729198d1c59b82bd6bba579310c40d740a11c2

Alvara Protocol (ALVA) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Alvara Protocol (ALVA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 7.98M
Celková ponuka:
$ 198.85M
Počet coinov v obehu:
$ 78.47M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 20.33M
Historické maximum:
$ 2.85
Historické minimum:
$ 0.04738546373708529
Aktuálna cena:
$ 0.10164
Alvara Protocol (ALVA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Alvara Protocol (ALVA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet ALVA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu ALVA tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili ALVA tokenomiku, preskúmajte cenu ALVA tokenu naživo!

Ako kúpiť ALVA

Máte záujem pridať Alvara Protocol (ALVA) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu ALVA vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Alvara Protocol (ALVA) história cien

Analýza histórie cien ALVA pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

ALVA cenová predikcia

Chcete vedieť, kam ALVA asi smeruje? Naša ALVA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.