Alchemist AI (ALCH) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Alchemist AI (ALCH) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Alchemist AI (ALCH) informácie

Alchemist AI is a no-code development platform (NCDP) that enables users to create software applications with just a simple description. By eliminating the need for coding expertise, our AI enables anyone from beginners to professionals to generate bespoke applications on the fly - ranging from simple utilities to games.

Oficiálna webová stránka:
https://www.alchemistai.app/
Biela kniha:
https://docs.alchemistai.app/docs
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/HNg5PYJmtqcmzXrv6S9zP1CDKk5BgDuyFBxbvNApump

Alchemist AI (ALCH) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Alchemist AI (ALCH) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 47.50M
$ 47.50M
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 850.00M
$ 850.00M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 55.88M
$ 55.88M
Historické maximum:
$ 0.24124
$ 0.24124
Historické minimum:
$ 0.00032770722617208
$ 0.00032770722617208
Aktuálna cena:
$ 0.05588
$ 0.05588

Alchemist AI (ALCH) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Alchemist AI (ALCH) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet ALCH tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu ALCH tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili ALCH tokenomiku, preskúmajte cenu ALCH tokenu naživo!

Ako kúpiť ALCH

Máte záujem pridať Alchemist AI (ALCH) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu ALCH vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Alchemist AI (ALCH) história cien

Analýza histórie cien ALCH pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

ALCH cenová predikcia

Chcete vedieť, kam ALCH asi smeruje? Naša ALCH stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.