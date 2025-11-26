AKEDO (AKE) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o AKEDO (AKE) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 05:10:37 (UTC+8)
AKEDO (AKE) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre AKEDO (AKE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 7.77M
Celková ponuka:
$ 100.00B
Počet coinov v obehu:
$ 22.80B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 34.07M
Historické maximum:
$ 0.0032579
Historické minimum:
$ 0.000321199084662874
Aktuálna cena:
$ 0.0003407
AKEDO (AKE) informácie

AKEDO is a vibe coding Game & Content Creation Engine and Launchpad that leverages AI agents to improve development efficiency 100x over traditional LLM solutions. AKEDO's platform enables multiple revenue streams for both the protocol and game creators, everyone can create game collections and one-click launch collection tokens.

Oficiálna webová stránka:
https://learn.akedo.fun
Biela kniha:
https://akedo-1.gitbook.io/akedo-whitepaper
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x2c3a8Ee94dDD97244a93Bc48298f97d2C412F7Db

AKEDO (AKE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky AKEDO (AKE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet AKE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu AKE tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili AKE tokenomiku, preskúmajte cenu AKE tokenu naživo!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

