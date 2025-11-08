Aktuálna dnešná cena AKEDO je 0.0011649USD. Trhová kapitalizácia AKE je 26,555,351.625USD. Sledujte aktualizácie cien AKE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena AKEDO je 0.0011649USD. Trhová kapitalizácia AKE je 26,555,351.625USD. Sledujte aktualizácie cien AKE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena AKEDO (AKE) je $ 0.0011649, s 6.51% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny AKE na USD konverzný kurz je $ 0.0011649 za AKE.
AKEDO sa v súčasnosti radí na #721 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 26.56M, pričom počet coinov v obehu je 22.80B AKE. Počas posledných 24 hodín sa AKEobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0010379 (low) do $ 0.0011698 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.003244164590350006, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000357263506855573.
V krátkodobom vývoji sa AKE zmenilo o +0.15% za poslednú hodinu a o -19.44% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 94.40K.
AKEDO (AKE) informácie o trhu
No.721
$ 26.56M
$ 94.40K
$ 116.49M
22.80B
100,000,000,000
100,000,000,000
22.79%
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia AKEDO je $ 26.56M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 94.40K. Počet coinov v obehu AKE je 22.80B, pričom celková zásoba je 100000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 116.49M.
História cien AKEDO v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0010379
24 hod Low
$ 0.0011698
24 hod High
$ 0.0010379
$ 0.0011698
$ 0.003244164590350006
$ 0.000357263506855573
+0.15%
+6.51%
-19.44%
-19.44%
AKEDO (AKE) história cien USD
Sledujte zmeny cien AKEDO za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0000712
+6.51%
30 dní
$ -0.0002536
-17.88%
60 dní
$ +0.0002868
+32.66%
90 dní
$ +0.0009649
+482.45%
AKEDO dnešná zmena ceny
Dnes AKE zaznamenal zmenu o $ +0.0000712 (+6.51%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
AKEDO zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0002536 (-17.88%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
AKEDO zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal AKE zmenu o $ +0.0002868 (+32.66%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
AKEDO zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.0009649 (+482.45%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby AKEDO (AKE)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby AKEDO, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny AKEDO?
AKEDO (AKE) price is influenced by several key factors:
Exchange Listings: New exchange partnerships increase accessibility and trading opportunities.
Community Growth: Active user base and social media engagement influence market perception.
Regulatory News: Cryptocurrency regulations and compliance developments impact investor sentiment.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu AKEDO?
People want to know AKEDO (AKE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps investors time their trades effectively.
Cenové predikcie pre AKEDO
Cenová predikcia AKEDO (AKE) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena AKE v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia AKEDO (AKE) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena AKEDO mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne AKEDO v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku AKE cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na AKEDO Cenové predikcie.
O AKEDO
AKE (Akita Inu) is a decentralized cryptocurrency that operates on the Ethereum blockchain. Named after the Akita Inu dog breed from Japan, AKE is a meme-based digital asset similar to Dogecoin, but it also aims to develop its own unique ecosystem. The token is primarily used for transactions within its community, but it also serves as a symbol of the internet culture from which it originated. AKE operates on a deflationary model, meaning the total supply decreases over time, which can potentially increase the value of remaining tokens. It is also part of the larger trend of meme coins, which are cryptocurrencies that have gained popularity through internet culture and social media.
Ako nakupovať a investovať AKEDO
Ste pripravení začať s AKEDO? Nákup AKE na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom AKEDO. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu AKEDO (AKE) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 22.80B tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a AKEDO sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s AKEDO
Vlastníctvo AKEDO vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je AKEDO (AKE)
AKEDO is a vibe coding Game & Content Creation Engine and Launchpad that leverages AI agents to improve development efficiency 100x over traditional LLM solutions. AKEDO's platform enables multiple revenue streams for both the protocol and game creators, everyone can create game collections and one-click launch collection tokens.
AKEDO Zdroj
Pre hlbšie pochopenie AKEDO zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota AKEDO rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do AKEDO podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíAKEDO?
Dnešná cena AKEDO je $ 0.0011649. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je AKEDO stále dobrou investíciou?
AKEDO zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do AKE, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s AKEDO?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo AKEDO v hodnote $ 94.40K.
Aká je aktuálna cena AKEDO?
Živá cena AKE sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu AKEDO vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena AKE, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu AKEDO?
Cenu AKE ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,913.68
+2.09%
ETH
3,429.17
+3.99%
SOL
163.24
+5.03%
COAI
1.2078
+10.53%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre AKE na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár AKE/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena AKEDO pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena AKEDO v tomto roku?
Cena AKEDO by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu AKEDO (AKE).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:21:11 (UTC+8)
AKEDO (AKE) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.