She Rises (AKA) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o She Rises (AKA) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

She Rises (AKA) informácie

Akasha DAO is a decentralized, community-governed platform powered by its native token. Akasha DAO aims to redefine the creation and management of AI agents, both within and beyond the BLOOM ecosystem, enabling users of all skill levels to easily develop and deploy AI agents, build businesses, and create games.

Oficiálna webová stránka:
akasha.bloomverse.io
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/4TwC4AiF1uUSHES2eBftGqemp6TqjEnKghqiH6dFpump

She Rises (AKA) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre She Rises (AKA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 869.79K
Celková ponuka:
$ 999.99M
Počet coinov v obehu:
$ 999.99M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 869.79K
Historické maximum:
$ 0.06195
Historické minimum:
$ 0.000780069469465833
Aktuálna cena:
$ 0.0008698
She Rises (AKA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky She Rises (AKA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet AKA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu AKA tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili AKA tokenomiku, preskúmajte cenu AKA tokenu naživo!

Ako kúpiť AKA

Máte záujem pridať She Rises (AKA) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu AKA vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

She Rises (AKA) história cien

Analýza histórie cien AKA pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

AKA cenová predikcia

Chcete vedieť, kam AKA asi smeruje? Naša AKA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.