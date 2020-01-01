AIXCB by Virtuals (AIXCB) tokenomika

AIXCB by Virtuals (AIXCB) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o AIXCB by Virtuals (AIXCB) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
AIXCB by Virtuals (AIXCB) informácie

aixCB Capital is a community-driven AI Agent venture capital initiative committed to identifying, supporting, and investing in visionary founders shaping the future of early-stage AI, AI Agents, and DeSci projects.

Oficiálna webová stránka:
https://aixcbcapital.com/
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/GqnZQE5MPu2Msqwq8k2VTmHvMQKccR6HKd8hbx39v3CU

AIXCB by Virtuals (AIXCB) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre AIXCB by Virtuals (AIXCB) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.58M
$ 1.58M$ 1.58M
Celková ponuka:
$ 993.51M
$ 993.51M$ 993.51M
Počet coinov v obehu:
$ 993.51M
$ 993.51M$ 993.51M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.60M
$ 1.60M$ 1.60M
Historické maximum:
$ 0.0635
$ 0.0635$ 0.0635
Historické minimum:
$ 0.000575701489026845
$ 0.000575701489026845$ 0.000575701489026845
Aktuálna cena:
$ 0.001595
$ 0.001595$ 0.001595

AIXCB by Virtuals (AIXCB) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky AIXCB by Virtuals (AIXCB) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet AIXCB tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu AIXCB tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili AIXCB tokenomiku, preskúmajte cenu AIXCB tokenu naživo!

Ako kúpiť AIXCB

Máte záujem pridať AIXCB by Virtuals (AIXCB) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu AIXCB vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

AIXCB by Virtuals (AIXCB) história cien

Analýza histórie cien AIXCB pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

AIXCB cenová predikcia

Chcete vedieť, kam AIXCB asi smeruje? Naša AIXCB stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.