Aktuálna dnešná cena AITV je 0.0849USD. Trhová kapitalizácia AITV je --USD. Sledujte aktualizácie cien AITV v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena AITV (AITV) je $ 0.0849, s 0.11% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny AITV na USD konverzný kurz je $ 0.0849 za AITV.
AITV sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- AITV. Počas posledných 24 hodín sa AITVobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0848 (low) do $ 0.0876 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa AITV zmenilo o -0.12% za poslednú hodinu a o -6.30% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 5.05K.
AITV (AITV) informácie o trhu
--
----
$ 5.05K
$ 5.05K$ 5.05K
$ 84.90M
$ 84.90M$ 84.90M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BASE
Aktuálna trhová kapitalizácia AITV je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 5.05K. Počet coinov v obehu AITV je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 84.90M.
História cien AITV v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0848
$ 0.0848$ 0.0848
24 hod Low
$ 0.0876
$ 0.0876$ 0.0876
24 hod High
$ 0.0848
$ 0.0848$ 0.0848
$ 0.0876
$ 0.0876$ 0.0876
--
----
--
----
-0.12%
-0.11%
-6.30%
-6.30%
AITV (AITV) história cien USD
Sledujte zmeny cien AITV za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.000093
-0.11%
30 dní
$ -0.0216
-20.29%
60 dní
$ +0.0249
+41.50%
90 dní
$ +0.0249
+41.50%
AITV dnešná zmena ceny
Dnes AITV zaznamenal zmenu o $ -0.000093 (-0.11%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
AITV zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0216 (-20.29%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
AITV zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal AITV zmenu o $ +0.0249 (+41.50%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
AITV zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.0249 (+41.50%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby AITV (AITV)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby AITV, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny AITV?
AITV cryptocurrency prices are influenced by several key factors:
Market Sentiment: General crypto market trends and investor confidence significantly impact AITV pricing.
Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior directly affect price movements.
Technology Updates: Platform developments, partnerships, and technical improvements can drive price changes.
Regulatory News: Government policies and legal frameworks surrounding cryptocurrencies influence investor decisions.
Competition: Performance of similar AI-focused tokens and blockchain projects affects AITV's market position.
Adoption Rate: Real-world usage and integration into applications impacts long-term value.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu AITV?
People want to know AITV price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing profit/loss on current holdings, comparing against other cryptocurrencies, and staying updated on market trends that affect their investment strategy.
Cenové predikcie pre AITV
Cenová predikcia AITV (AITV) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena AITV v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia AITV (AITV) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena AITV mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne AITV v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku AITV cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na AITV Cenové predikcie.
O AITV
AITV is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain technology. It is primarily designed to facilitate secure, fast, and low-cost transactions across the globe. The AITV blockchain uses a unique consensus mechanism, which combines aspects of both Proof-of-Stake and Proof-of-Work models, to validate transactions and maintain network security. This crypto asset is typically used for peer-to-peer transactions, remittances, and online purchases, providing an alternative to traditional financial systems. Its issuance model is based on mining, similar to Bitcoin, with a capped maximum supply to preserve its value over time. AITV's ecosystem is continually expanding, with increasing adoption in various sectors.
Ako nakupovať a investovať AITV
Ste pripravení začať s AITV? Nákup AITV na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom AITV. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu AITV (AITV) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a AITV sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s AITV
Vlastníctvo AITV vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je AITV (AITV)
AITV is the world’s first Autonomous Agentic Media Network, where AI agents act as livestreaming creators, collaborators, and economic engines. The platform enables users and communities to launch, interact with, and monetize AI agents through onchain incentives, interactive viewership, and fair token launches.
AITV Zdroj
Pre hlbšie pochopenie AITV zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota AITV rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do AITV podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíAITV?
Dnešná cena AITV je $ 0.0849. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je AITV stále dobrou investíciou?
AITV zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do AITV, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s AITV?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo AITV v hodnote $ 5.05K.
Aká je aktuálna cena AITV?
Živá cena AITV sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu AITV vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena AITV, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu AITV?
Cenu AITV ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,058.24
+2.24%
ETH
3,424.01
+3.83%
SOL
161.54
+3.94%
COAI
1.169
+6.98%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre AITV na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár AITV/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena AITV pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena AITV v tomto roku?
Cena AITV by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu AITV (AITV).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:32:17 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.