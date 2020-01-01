AIT Protocol (AITPROTOCOL) tokenomika
AIT Protocol (AITPROTOCOL) informácie
The AIT Protocol stands as a trailblazer in the domain of Web3 data infrastructure, placing a significant emphasis on the annotation of data and the training of AI models. This innovative protocol leverages the power of blockchain technology to create a decentralized labor market that transcends international boundaries. In this unique market ecosystem, participants are incentivized through the principles of crypto economics, ensuring not only the rapidity of cross-national payment settlements but also the utmost trust and security. AITPROTOCOL also runs a subnet on Bittensor network called 'Einstein AIT' which focuses on mathematics, logic, and data analysis. The AI subnet is to optimize response accuracy of the entire Bittensor network. We achieve this by enabling the language model to autonomously write, test, and execute code within unique Python environments.
AIT Protocol (AITPROTOCOL) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre AIT Protocol (AITPROTOCOL) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
AIT Protocol (AITPROTOCOL) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky AIT Protocol (AITPROTOCOL) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet AITPROTOCOL tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu AITPROTOCOL tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili AITPROTOCOL tokenomiku, preskúmajte cenu AITPROTOCOL tokenu naživo!
AIT Protocol (AITPROTOCOL) história cien
Analýza histórie cien AITPROTOCOL pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
AITPROTOCOL cenová predikcia
Chcete vedieť, kam AITPROTOCOL asi smeruje? Naša AITPROTOCOL stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
