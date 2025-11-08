AI STARPOWERFRAGMENT kurz (AISPF)
Aktuálna dnešná cena AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) je $ 2.246, s 2.23% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny AISPF na USD konverzný kurz je $ 2.246 za AISPF.
AI STARPOWERFRAGMENT sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- AISPF. Počas posledných 24 hodín sa AISPFobchodovalo v rozmedzí od $ 2.14 (low) do $ 2.419 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa AISPF zmenilo o -2.23% za poslednú hodinu a o +10.69% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 9.92K.
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia AI STARPOWERFRAGMENT je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 9.92K. Počet coinov v obehu AISPF je --, pričom celková zásoba je 21000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 47.17M.
-2.23%
+2.23%
+10.69%
+10.69%
Sledujte zmeny cien AI STARPOWERFRAGMENT za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ +0.04899
|+2.23%
|30 dní
|$ +0.836
|+59.29%
|60 dní
|$ -0.084
|-3.61%
|90 dní
|$ -3.956
|-63.79%
Dnes AISPF zaznamenal zmenu o $ +0.04899 (+2.23%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.836 (+59.29%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal AISPF zmenu o $ -0.084 (-3.61%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -3.956 (-63.79%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF)?
Pozrite si AI STARPOWERFRAGMENTstránku histórie cien.
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby AI STARPOWERFRAGMENT, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
V roku 2040 by cena AI STARPOWERFRAGMENT mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
AISPF is a digital asset that operates on a blockchain-based platform. It is designed to facilitate transactions and applications within a decentralized network, similar to many other cryptocurrencies. The general purpose of AISPF is to enable peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments without the need for a central authority. It employs a consensus mechanism to validate transactions and add them to the blockchain, ensuring the integrity and security of the network. The supply and issuance model of AISPF is not widely known, but it typically follows the principles of other cryptocurrencies, with a finite supply and a distribution process determined by the network's protocol. AISPF's role in the broader crypto ecosystem is primarily as a medium of exchange, with potential applications in various sectors due to its decentralized nature.
Ste pripravení začať s AI STARPOWERFRAGMENT? Nákup AISPF na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom AI STARPOWERFRAGMENT. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) nákupu.
USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.
Vlastníctvo AI STARPOWERFRAGMENT vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Nákup AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
As artificial intelligence reshapes the global economic order, AISPF has made a strong debut as a revolutionary encrypted asset. It is not only a string of digital codes, but also a key to the value of the smart economy era. It redefines the value boundaries of digital assets with a limited total amount and unlimited technological potential.
Pre hlbšie pochopenie AI STARPOWERFRAGMENT zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informácie
|11-07 01:12:41
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Dlhé alebo krátke pozície AISPF s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s AISPF USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.
Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem AI STARPOWERFRAGMENT a obchodujte priamo.
Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC
Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu
Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.
Suma
1 AISPF = 2.246 USD