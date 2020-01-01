AiRight (AIRI) tokenomika

AiRight (AIRI) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o AiRight (AIRI) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
AiRight (AIRI) informácie

AiRight is an all-in-one platform powered by AI, helping creators make stunning AI-generated artwork and NFTs while protecting their ideas with on-chain copyright. The main focus is on keeping AI creations safe and respected through copyrights.

Oficiálna webová stránka:
https://www.airight.io/
Biela kniha:
https://docs.airight.io/whitepaper/introduction
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x7e2a35c746f2f7c240b664f1da4dd100141ae71f

AiRight (AIRI) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre AiRight (AIRI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 43.31K
$ 43.31K
Celková ponuka:
$ 1.86B
$ 1.86B
Počet coinov v obehu:
$ 256.26M
$ 256.26M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 321.10K
$ 321.10K
Historické maximum:
$ 0.016499
$ 0.016499
Historické minimum:
$ 0.00010683064733637
$ 0.00010683064733637
Aktuálna cena:
$ 0.000169
$ 0.000169

AiRight (AIRI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky AiRight (AIRI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet AIRI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu AIRI tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili AIRI tokenomiku, preskúmajte cenu AIRI tokenu naživo!

Ako kúpiť AIRI

Máte záujem pridať AiRight (AIRI) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu AIRI vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

AiRight (AIRI) história cien

Analýza histórie cien AIRI pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

AIRI cenová predikcia

Chcete vedieť, kam AIRI asi smeruje? Naša AIRI stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.