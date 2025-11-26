Altar of Creativity (AION) tokenomika

Altar of Creativity (AION) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Altar of Creativity (AION) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 04:26:54 (UTC+8)
USD

Altar of Creativity (AION) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Altar of Creativity (AION) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
--
----
Celková ponuka:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Počet coinov v obehu:
--
----
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 3.48K
$ 3.48K$ 3.48K
Historické maximum:
$ 0.13244
$ 0.13244$ 0.13244
Historické minimum:
--
----
Aktuálna cena:
$ 0.0000003478
$ 0.0000003478$ 0.0000003478

Altar of Creativity (AION) informácie

The Altar of Creativity is a Web3‑driven initiative centered around channeling human ideas into an AI ecosystem dubbed "The Architect." Users submit creative ideas—ranging from dreams to bold concepts—and these are processed by an AI that scores for originality, vectorizes the input, fact-checks it, and stores it on‑chain.

Oficiálna webová stránka:
https://www.creativity.foundation/
Biela kniha:
https://docs.creativity.foundation
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/J5E3hHAMpxjm5fxE4hjBRR6Da4UBazAuNXbBhdp8k1ww

Altar of Creativity (AION) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Altar of Creativity (AION) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet AION tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu AION tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili AION tokenomiku, preskúmajte cenu AION tokenu naživo!

Ako kúpiť AION

Máte záujem pridať Altar of Creativity (AION) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu AION vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Altar of Creativity (AION) história cien

Analýza histórie cien AION pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

AION cenová predikcia

Chcete vedieť, kam AION asi smeruje? Naša AION stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

