Aktuálna dnešná cena AIHI je 0.0013USD. Trhová kapitalizácia AIHI je --USD. Sledujte aktualizácie cien AIHI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o AIHI

AIHI informácie o cene

Čo je AIHI

AIHI biela kniha

AIHI oficiálna webová stránka

AIHI tokenomika

AIHI predpoveď cien

AIHI história

AIHI Sprievodca nákupom

AIHI-na-fiat prevodník mien

AIHI spot

AIHI Logo

AIHI kurz (AIHI)

1 AIHI na USD aktuálnu cenu:

$0.0013
AIHI (AIHI) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:20:35 (UTC+8)

Dnešná cena AIHI

Aktuálna dnešná cena AIHI (AIHI) je $ 0.0013, s 8.33% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny AIHI na USD konverzný kurz je $ 0.0013 za AIHI.

AIHI sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- AIHI. Počas posledných 24 hodín sa AIHIobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0011 (low) do $ 0.0014 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa AIHI zmenilo o -7.15% za poslednú hodinu a o -7.15% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 13.22K.

AIHI (AIHI) informácie o trhu

$ 13.22K
$ 13.22K$ 13.22K

$ 569.40K
$ 569.40K$ 569.40K

438,000,000
438,000,000 438,000,000

AIHI

Aktuálna trhová kapitalizácia AIHI je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 13.22K. Počet coinov v obehu AIHI je --, pričom celková zásoba je 438000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 569.40K.

História cien AIHI v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0011
$ 0.0011$ 0.0011
24 hod Low
$ 0.0014
$ 0.0014$ 0.0014
24 hod High

$ 0.0011
$ 0.0011$ 0.0011

$ 0.0014
$ 0.0014$ 0.0014

-7.15%

+8.33%

-7.15%

-7.15%

AIHI (AIHI) história cien USD

Sledujte zmeny cien AIHI za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0001+8.33%
30 dní$ -0.0855-98.51%
60 dní$ -0.4007-99.68%
90 dní$ -0.4319-99.70%
AIHI dnešná zmena ceny

Dnes AIHI zaznamenal zmenu o $ +0.0001 (+8.33%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

AIHI zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0855 (-98.51%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

AIHI zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal AIHI zmenu o $ -0.4007 (-99.68%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

AIHI zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.4319 (-99.70%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby AIHI (AIHI)?

Pozrite si AIHIstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre AIHI

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby AIHI, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny AIHI?

AIHI cryptocurrency prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact AIHI pricing.

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder activity affect price movements.

Technology Updates: Platform developments, partnerships, and technical improvements can drive price changes.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations influence investor behavior and pricing.

Competition: Performance of similar AI-focused cryptocurrencies affects AIHI's market position.

Adoption Rate: Real-world usage and integration into AI applications impacts long-term value.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu AIHI?

People want to know AIHI price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps investors time their trades effectively.

Cenové predikcie pre AIHI

Cenová predikcia AIHI (AIHI) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena AIHI v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia AIHI (AIHI) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena AIHI mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne AIHI v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku AIHI cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na AIHI Cenové predikcie.

O AIHI

AIHI is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain technology. It is designed to facilitate secure, decentralized transactions and smart contracts, with a focus on providing a platform for the development and execution of artificial intelligence and machine learning applications. The AIHI token is used within the ecosystem to incentivize participation and reward contributions, as well as to access certain features and services. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which encourages holders to secure the network through staking their tokens. AIHI's issuance model is capped, meaning there is a fixed supply of tokens that will ever be created, promoting scarcity and potential value appreciation over time.

Ako nakupovať a investovať AIHI

Ste pripravení začať s AIHI? Nákup AIHI na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom AIHI. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu AIHI (AIHI) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a AIHI sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť AIHI (AIHI)

--
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Čo je AIHI (AIHI)

AIHI Network is an AI-powered Layer 2 for tokenizing real-world assets and scaling Web3 infrastructure.

AIHI Zdroj

Pre hlbšie pochopenie AIHI zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna AIHI webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o AIHI

Akú hodnotu bude mať 1 AIHI v roku 2030?
Ak by hodnota AIHI rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do AIHI podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:20:35 (UTC+8)

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

