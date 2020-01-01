AICODE (AICODE) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o AICODE (AICODE) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
AICODE (AICODE) informácie

AICODE is the only code that drives the operation of the ArbCity.

Code is to AI what oil is to industry. AICODE will be applied to all aspects of AICode AI: NFT acquisition, application’s value and revenue distribution in AIFI, governance, etc.

Oficiálna webová stránka:
https://arbdoge.ai/
Prieskumník blokov:
https://arbiscan.io/token/0x7C8a1A80FDd00C9Cccd6EbD573E9EcB49BFa2a59

AICODE (AICODE) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre AICODE (AICODE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 126.66K
$ 126.66K$ 126.66K
Historické maximum:
$ 172.95
$ 172.95$ 172.95
Historické minimum:
$ 0.12338424180220982
$ 0.12338424180220982$ 0.12338424180220982
Aktuálna cena:
$ 0.1235
$ 0.1235$ 0.1235

AICODE (AICODE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky AICODE (AICODE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet AICODE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu AICODE tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili AICODE tokenomiku, preskúmajte cenu AICODE tokenu naživo!

