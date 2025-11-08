Aktuálna dnešná cena Cherry AI je 0.0006454USD. Trhová kapitalizácia AIBOT je 142,956.1USD. Sledujte aktualizácie cien AIBOT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Cherry AI je 0.0006454USD. Trhová kapitalizácia AIBOT je 142,956.1USD. Sledujte aktualizácie cien AIBOT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Cherry AI (AIBOT) je $ 0.0006454, s 4.84% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny AIBOT na USD konverzný kurz je $ 0.0006454 za AIBOT.
Cherry AI sa v súčasnosti radí na #2777 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 142.96K, pričom počet coinov v obehu je 221.50M AIBOT. Počas posledných 24 hodín sa AIBOTobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0005742 (low) do $ 0.0007138 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.07284724455622164, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000589412478008215.
V krátkodobom vývoji sa AIBOT zmenilo o +3.72% za poslednú hodinu a o -32.78% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 63.02K.
Cherry AI (AIBOT) informácie o trhu
No.2777
$ 142.96K
$ 63.02K
$ 645.40K
221.50M
1,000,000,000
1,000,000,000
22.15%
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia Cherry AI je $ 142.96K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 63.02K. Počet coinov v obehu AIBOT je 221.50M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 645.40K.
História cien Cherry AI v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0005742
24 hod Low
$ 0.0007138
24 hod High
$ 0.0005742
$ 0.0007138
$ 0.07284724455622164
$ 0.000589412478008215
+3.72%
+4.84%
-32.78%
-32.78%
Cherry AI (AIBOT) história cien USD
Sledujte zmeny cien Cherry AI za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.000029795
+4.84%
30 dní
$ -0.0007636
-54.20%
60 dní
$ -0.0028716
-81.65%
90 dní
$ -0.0193546
-96.78%
Cherry AI dnešná zmena ceny
Dnes AIBOT zaznamenal zmenu o $ +0.000029795 (+4.84%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Cherry AI zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0007636 (-54.20%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Cherry AI zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal AIBOT zmenu o $ -0.0028716 (-81.65%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Cherry AI zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0193546 (-96.78%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Cherry AI (AIBOT)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Cherry AI, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Cherry AI?
Several key factors influence Cherry AI (AIBOT) token prices:
People want to know Cherry AI (AIBOT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment returns. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and make strategic moves in the dynamic cryptocurrency market.
Cenové predikcie pre Cherry AI
Cenová predikcia Cherry AI (AIBOT) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena AIBOT v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Cherry AI (AIBOT) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Cherry AI mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Cherry AI v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku AIBOT cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Cherry AI Cenové predikcie.
O Cherry AI
AIBOT is a digital asset designed to operate within the realm of artificial intelligence (AI) and blockchain technology. It serves as the native utility token in an ecosystem that combines AI and blockchain to facilitate the development and implementation of AI technologies, while also providing a platform for AI learning and data sharing. The AIBOT token is used for transactions within the platform, incentivizing data sharing, and rewarding AI model training. The platform operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and scalability. AIBOT's design aims to foster a decentralized AI community, encouraging collaboration and innovation in the field.
Ako nakupovať a investovať Cherry AI
Ste pripravení začať s Cherry AI? Nákup AIBOT na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Cherry AI. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Cherry AI (AIBOT) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 221.50M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Cherry AI sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Cherry AI
Vlastníctvo Cherry AI vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Cherry AI (AIBOT)
Cherry AI is a multi-platform AI-powered trading and community management ecosystem. It features Telegram and web-based tools, including AI-enhanced sniping, copy trading, KOL tracking, trending token analytics, and community automation. The platform supports multiple chains, integrates on-chain/oracle data feeds, and delivers trading intelligence for retail traders, developers, and communities.
Cherry AI is a multi-platform AI-powered trading and community management ecosystem. It features Telegram and web-based tools, including AI-enhanced sniping, copy trading, KOL tracking, trending token analytics, and community automation. The platform supports multiple chains, integrates on-chain/oracle data feeds, and delivers trading intelligence for retail traders, developers, and communities.
Cherry AI Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Cherry AI zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota Cherry AI rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Cherry AI podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíCherry AI?
Dnešná cena Cherry AI je $ 0.0006454. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Cherry AI stále dobrou investíciou?
Cherry AI zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do AIBOT, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Cherry AI?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Cherry AI v hodnote $ 63.02K.
Aká je aktuálna cena Cherry AI?
Živá cena AIBOT sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Cherry AI vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena AIBOT, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Cherry AI?
Cenu AIBOT ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,764.98
+1.94%
ETH
3,426.54
+3.91%
SOL
162.98
+4.87%
COAI
1.198
+9.63%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre AIBOT na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár AIBOT/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Cherry AI pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Cherry AI v tomto roku?
Cena Cherry AI by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Cherry AI (AIBOT).
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.