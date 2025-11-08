BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Cherry AI je 0.0006454USD. Trhová kapitalizácia AIBOT je 142,956.1USD. Sledujte aktualizácie cien AIBOT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Cherry AI kurz (AIBOT)

1 AIBOT na USD aktuálnu cenu:

$0.0006454
+4.84%1D
USD
Cherry AI (AIBOT) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:20:28 (UTC+8)

Dnešná cena Cherry AI

Aktuálna dnešná cena Cherry AI (AIBOT) je $ 0.0006454, s 4.84% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny AIBOT na USD konverzný kurz je $ 0.0006454 za AIBOT.

Cherry AI sa v súčasnosti radí na #2777 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 142.96K, pričom počet coinov v obehu je 221.50M AIBOT. Počas posledných 24 hodín sa AIBOTobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0005742 (low) do $ 0.0007138 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.07284724455622164, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000589412478008215.

V krátkodobom vývoji sa AIBOT zmenilo o +3.72% za poslednú hodinu a o -32.78% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 63.02K.

Cherry AI (AIBOT) informácie o trhu

No.2777

$ 142.96K
$ 63.02K
$ 645.40K
221.50M
1,000,000,000
1,000,000,000
22.15%

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia Cherry AI je $ 142.96K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 63.02K. Počet coinov v obehu AIBOT je 221.50M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 645.40K.

História cien Cherry AI v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0005742
24 hod Low
$ 0.0007138
24 hod High

$ 0.0005742
$ 0.0007138
$ 0.07284724455622164
$ 0.000589412478008215
+3.72%

+4.84%

-32.78%

-32.78%

Cherry AI (AIBOT) história cien USD

Sledujte zmeny cien Cherry AI za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.000029795+4.84%
30 dní$ -0.0007636-54.20%
60 dní$ -0.0028716-81.65%
90 dní$ -0.0193546-96.78%
Cherry AI dnešná zmena ceny

Dnes AIBOT zaznamenal zmenu o $ +0.000029795 (+4.84%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Cherry AI zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0007636 (-54.20%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Cherry AI zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal AIBOT zmenu o $ -0.0028716 (-81.65%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Cherry AI zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0193546 (-96.78%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Cherry AI (AIBOT)?

Pozrite si Cherry AIstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Cherry AI

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Cherry AI, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Cherry AI?

Several key factors influence Cherry AI (AIBOT) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact AIBOT pricing.

Adoption & Utility: Real-world usage of Cherry AI's platform and services drives demand for tokens.

Technology Development: Updates, new features, and platform improvements affect investor perception.

Trading Volume: Higher liquidity typically leads to more stable pricing and reduced volatility.

Partnerships: Strategic alliances with other projects or companies can boost token value.

Regulatory News: Government policies regarding AI and cryptocurrency affect market confidence.

Competition: Performance relative to other AI-focused crypto projects influences positioning.

Token Economics: Supply mechanisms, staking rewards, and tokenomics structure impact long-term value.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Cherry AI?

People want to know Cherry AI (AIBOT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment returns. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and make strategic moves in the dynamic cryptocurrency market.

Cenové predikcie pre Cherry AI

Cenová predikcia Cherry AI (AIBOT) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena AIBOT v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Cherry AI (AIBOT) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Cherry AI mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Cherry AI v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku AIBOT cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Cherry AI Cenové predikcie.

O Cherry AI

AIBOT is a digital asset designed to operate within the realm of artificial intelligence (AI) and blockchain technology. It serves as the native utility token in an ecosystem that combines AI and blockchain to facilitate the development and implementation of AI technologies, while also providing a platform for AI learning and data sharing. The AIBOT token is used for transactions within the platform, incentivizing data sharing, and rewarding AI model training. The platform operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and scalability. AIBOT's design aims to foster a decentralized AI community, encouraging collaboration and innovation in the field.

Ako nakupovať a investovať Cherry AI

Ste pripravení začať s Cherry AI? Nákup AIBOT na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Cherry AI. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Cherry AI (AIBOT) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 221.50M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Cherry AI sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Cherry AI (AIBOT)

Vlastníctvo Cherry AI vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Nákup Cherry AI (AIBOT) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Čo je Cherry AI (AIBOT)

Cherry AI is a multi-platform AI-powered trading and community management ecosystem. It features Telegram and web-based tools, including AI-enhanced sniping, copy trading, KOL tracking, trending token analytics, and community automation. The platform supports multiple chains, integrates on-chain/oracle data feeds, and delivers trading intelligence for retail traders, developers, and communities.

Cherry AI Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Cherry AI zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Cherry AI webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Cherry AI

Akú hodnotu bude mať 1 Cherry AI v roku 2030?
Ak by hodnota Cherry AI rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Cherry AI podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:20:28 (UTC+8)

Cherry AI (AIBOT) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

$0.0006454
