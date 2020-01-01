Casper AI (AIAGENT) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Casper AI (AIAGENT) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Casper AI (AIAGENT) informácie

The CSPR AI Platform is a transformative ecosystem that enables users to create, customize, and tokenize AI Agents with ease. Built on the secure and scalable Casper blockchain, CSPR AI empowers individuals and businesses to deploy tradeable AI Agents within minutes, each backed by the native currency, $AIAGENT.

Oficiálna webová stránka:
www.csprai.com
Biela kniha:
https://docs.csprai.com
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0xadcdbcb0db9edf31509971f64f0a8e0fc53b384d

Casper AI (AIAGENT) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Casper AI (AIAGENT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 1.26B
$ 1.26B$ 1.26B
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M
Historické maximum:
$ 0.0198
$ 0.0198$ 0.0198
Historické minimum:
$ 0.000638530725507041
$ 0.000638530725507041$ 0.000638530725507041
Aktuálna cena:
$ 0.0008026
$ 0.0008026$ 0.0008026

Casper AI (AIAGENT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Casper AI (AIAGENT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet AIAGENT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu AIAGENT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili AIAGENT tokenomiku, preskúmajte cenu AIAGENT tokenu naživo!

Ako kúpiť AIAGENT

Máte záujem pridať Casper AI (AIAGENT) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu AIAGENT vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Casper AI (AIAGENT) história cien

Analýza histórie cien AIAGENT pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

AIAGENT cenová predikcia

Chcete vedieť, kam AIAGENT asi smeruje? Naša AIAGENT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.