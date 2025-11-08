BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena AI3 je 0.0281USD. Trhová kapitalizácia AI3 je --USD. Sledujte aktualizácie cien AI3 v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena AI3 je 0.0281USD. Trhová kapitalizácia AI3 je --USD. Sledujte aktualizácie cien AI3 v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o AI3

AI3 informácie o cene

Čo je AI3

AI3 biela kniha

AI3 oficiálna webová stránka

AI3 tokenomika

AI3 predpoveď cien

AI3 história

AI3 Sprievodca nákupom

AI3-na-fiat prevodník mien

AI3 spot

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

AI3 Logo

AI3 kurz (AI3)

1 AI3 na USD aktuálnu cenu:

$0.0281
$0.0281$0.0281
-0.74%1D
USD
AI3 (AI3) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:20:21 (UTC+8)

Dnešná cena AI3

Aktuálna dnešná cena AI3 (AI3) je $ 0.0281, s 0.74% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny AI3 na USD konverzný kurz je $ 0.0281 za AI3.

AI3 sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- AI3. Počas posledných 24 hodín sa AI3obchodovalo v rozmedzí od $ 0.02809 (low) do $ 0.02896 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa AI3 zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o -8.47% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 1.34K.

AI3 (AI3) informácie o trhu

--
----

$ 1.34K
$ 1.34K$ 1.34K

$ 28.10M
$ 28.10M$ 28.10M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

AI3

Aktuálna trhová kapitalizácia AI3 je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 1.34K. Počet coinov v obehu AI3 je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 28.10M.

História cien AI3 v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.02809
$ 0.02809$ 0.02809
24 hod Low
$ 0.02896
$ 0.02896$ 0.02896
24 hod High

$ 0.02809
$ 0.02809$ 0.02809

$ 0.02896
$ 0.02896$ 0.02896

--
----

--
----

0.00%

-0.74%

-8.47%

-8.47%

AI3 (AI3) história cien USD

Sledujte zmeny cien AI3 za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.0002095-0.74%
30 dní$ -0.01253-30.84%
60 dní$ -0.02678-48.80%
90 dní$ -0.0469-62.54%
AI3 dnešná zmena ceny

Dnes AI3 zaznamenal zmenu o $ -0.0002095 (-0.74%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

AI3 zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.01253 (-30.84%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

AI3 zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal AI3 zmenu o $ -0.02678 (-48.80%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

AI3 zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0469 (-62.54%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby AI3 (AI3)?

Pozrite si AI3stránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre AI3

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby AI3, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny AI3?

AI3 token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact AI3 valuations.

Technology Development: Progress in AI3's underlying artificial intelligence technology and platform updates drive price movements.

Adoption Rate: Real-world usage, partnerships, and integration with other platforms affect demand.

Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically correlate with price stability.

Regulatory News: Government policies regarding AI and cryptocurrency regulations influence investor behavior.

Competition: Performance relative to other AI-focused cryptocurrencies impacts market positioning.

Token Utility: Actual use cases and utility within the AI3 ecosystem determine fundamental value.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu AI3?

People want to know AI3 price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders capitalize on volatility, manage risk, and optimize their cryptocurrency strategies in the fast-moving digital asset market.

Cenové predikcie pre AI3

Cenová predikcia AI3 (AI3) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena AI3 v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia AI3 (AI3) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena AI3 mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne AI3 v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku AI3 cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na AI3 Cenové predikcie.

O AI3

AI3 is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and security. AI3 uses a consensus mechanism known as Proof of Stake (PoS), which allows it to maintain a secure network while reducing the energy consumption typically associated with other cryptocurrencies. Its primary use case is to provide a secure and private medium of exchange in the digital economy. The supply of AI3 is algorithmically controlled, ensuring a predictable and transparent issuance model. AI3 is part of a broader ecosystem of cryptocurrencies and plays a significant role in the evolving digital finance landscape.

Ako nakupovať a investovať AI3

Ste pripravení začať s AI3? Nákup AI3 na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom AI3. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu AI3 (AI3) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a AI3 sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť AI3 (AI3)

Čo môžete urobiť s AI3

Vlastníctvo AI3 vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup AI3 (AI3) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je AI3 (AI3)

The Autonomys Network—the foundation layer for AI3.0—is a hyper-scalable decentralized AI (deAI) infrastructure stack encompassing high-throughput permanent distributed storage, data availability and access, and modular execution. Our deAI ecosystem provides all the essential components to build and deploy secure super dApps (AI-powered dApps) and on-chain agents, equipping them with advanced AI capabilities for dynamic and autonomous functionality.

AI3 Zdroj

Pre hlbšie pochopenie AI3 zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna AI3 webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o AI3

Akú hodnotu bude mať 1 AI3 v roku 2030?
Ak by hodnota AI3 rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do AI3 podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:20:21 (UTC+8)

AI3 (AI3) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o AI3

AI3 USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície AI3 s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s AI3 USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s AI3 (AI3) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem AI3 a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
AI3/USDT
$0.0281
$0.0281$0.0281
-0.74%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.29
$22.29$22.29

+122.90%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00007776
$0.00007776$0.00007776

+1,455.20%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.010005
$0.010005$0.010005

+150.12%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000011000
$0.000011000$0.000011000

+83.33%

Flux

Flux

FLUX

$0.18180
$0.18180$0.18180

+66.28%

Humanity

Humanity

H

$0.20470
$0.20470$0.20470

+43.93%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

AI3-na-USD kalkulačka

Suma

AI3
AI3
USD
USD

1 AI3 = 0.0281 USD