Aktuálna dnešná cena AI3 (AI3) je $ 0.0281, s 0.74% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny AI3 na USD konverzný kurz je $ 0.0281 za AI3.
AI3 sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- AI3. Počas posledných 24 hodín sa AI3obchodovalo v rozmedzí od $ 0.02809 (low) do $ 0.02896 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa AI3 zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o -8.47% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 1.34K.
AI3 (AI3) informácie o trhu
$ 1.34K
$ 28.10M
1,000,000,000
AI3
Aktuálna trhová kapitalizácia AI3 je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 1.34K. Počet coinov v obehu AI3 je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 28.10M.
História cien AI3 v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.02809
24 hod Low
$ 0.02896
24 hod High
$ 0.02809
$ 0.02896
--
--
0.00%
-0.74%
-8.47%
-8.47%
AI3 (AI3) história cien USD
Sledujte zmeny cien AI3 za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.0002095
-0.74%
30 dní
$ -0.01253
-30.84%
60 dní
$ -0.02678
-48.80%
90 dní
$ -0.0469
-62.54%
AI3 dnešná zmena ceny
Dnes AI3 zaznamenal zmenu o $ -0.0002095 (-0.74%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
AI3 zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.01253 (-30.84%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
AI3 zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal AI3 zmenu o $ -0.02678 (-48.80%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
AI3 zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0469 (-62.54%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby AI3 (AI3)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby AI3, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny AI3?
AI3 token prices are influenced by several key factors:
Technology Development: Progress in AI3's underlying artificial intelligence technology and platform updates drive price movements.
Adoption Rate: Real-world usage, partnerships, and integration with other platforms affect demand.
Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically correlate with price stability.
Regulatory News: Government policies regarding AI and cryptocurrency regulations influence investor behavior.
Competition: Performance relative to other AI-focused cryptocurrencies impacts market positioning.
Token Utility: Actual use cases and utility within the AI3 ecosystem determine fundamental value.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu AI3?
People want to know AI3 price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders capitalize on volatility, manage risk, and optimize their cryptocurrency strategies in the fast-moving digital asset market.
Cenové predikcie pre AI3
Cenová predikcia AI3 (AI3) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena AI3 v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia AI3 (AI3) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena AI3 mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne AI3 v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku AI3 cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na AI3 Cenové predikcie.
O AI3
AI3 is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and security. AI3 uses a consensus mechanism known as Proof of Stake (PoS), which allows it to maintain a secure network while reducing the energy consumption typically associated with other cryptocurrencies. Its primary use case is to provide a secure and private medium of exchange in the digital economy. The supply of AI3 is algorithmically controlled, ensuring a predictable and transparent issuance model. AI3 is part of a broader ecosystem of cryptocurrencies and plays a significant role in the evolving digital finance landscape.
Ako nakupovať a investovať AI3
Ste pripravení začať s AI3? Nákup AI3 na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom AI3. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu AI3 (AI3) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a AI3 sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s AI3
Vlastníctvo AI3 vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Čo je AI3 (AI3)
The Autonomys Network—the foundation layer for AI3.0—is a hyper-scalable decentralized AI (deAI) infrastructure stack encompassing high-throughput permanent distributed storage, data availability and access, and modular execution. Our deAI ecosystem provides all the essential components to build and deploy secure super dApps (AI-powered dApps) and on-chain agents, equipping them with advanced AI capabilities for dynamic and autonomous functionality.
AI3 Zdroj
Pre hlbšie pochopenie AI3 zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota AI3 rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do AI3 podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíAI3?
Dnešná cena AI3 je $ 0.0281. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je AI3 stále dobrou investíciou?
AI3 zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do AI3, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s AI3?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo AI3 v hodnote $ 1.34K.
Aká je aktuálna cena AI3?
Živá cena AI3 sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu AI3 vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena AI3, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu AI3?
Cenu AI3 ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,764.98
+1.94%
ETH
3,426.54
+3.91%
SOL
162.98
+4.87%
COAI
1.198
+9.63%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre AI3 na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár AI3/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena AI3 pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena AI3 v tomto roku?
Cena AI3 by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu AI3 (AI3).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:20:21 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.