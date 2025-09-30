AgriDex (AGRI) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o AgriDex (AGRI) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 12:40:31 (UTC+8)
AgriDex (AGRI) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre AgriDex (AGRI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 2.21M
Celková ponuka:
$ 1000.00M
Počet coinov v obehu:
$ 284.00M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 7.78M
Historické maximum:
$ 0.17801
Historické minimum:
$ 0.007179472930854474
Aktuálna cena:
$ 0.00778
AgriDex (AGRI) informácie

AgriDex is a revolutionary blockchain-based, software as a service (SaaS) solution for the agricultural industry. It will address the complex and inefficient nature of the agriculture supply chain by providing a fully transparent, integrated marketplace. The marketplace is driven by a stablecoin settlement system that strips out the cost of international trade in a. Secure and accountable environment.

Oficiálna webová stránka:
www.agridex.com
Biela kniha:
https://drive.google.com/file/d/1yuo1lPssoiisbtmNprYxKl6arq3hqvdM/view
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/AGRidUXLeDij9CJprkZx7WBXtTQC67jtfiwz293mVrJ

AgriDex (AGRI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky AgriDex (AGRI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet AGRI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu AGRI tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili AGRI tokenomiku, preskúmajte cenu AGRI tokenu naživo!

