AGI Alpha (AGIALPHA) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o AGI Alpha (AGIALPHA) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 04:26:26 (UTC+8)
AGI Alpha (AGIALPHA) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre AGI Alpha (AGIALPHA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 2.91M
Celková ponuka:
$ 1000.00M
Počet coinov v obehu:
$ 1000.00M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 2.91M
Historické maximum:
$ 0.03709
Historické minimum:
$ 0.000577276480339268
Aktuálna cena:
$ 0.0029089
AGI Alpha (AGIALPHA) informácie

Every time an AI Agent completes a job on the AGI Alpha network, it turns into $AGIALPHA. This means more protocol activity = more $AGIALPHA demand. The token’s value is directly tied to adoption, not hype.

Oficiálna webová stránka:
https://agialpha.com/
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/tWKHzXd5PRmxTF5cMfJkm2Ua3TcjwNNoSRUqx6Apump

AGI Alpha (AGIALPHA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky AGI Alpha (AGIALPHA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet AGIALPHA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu AGIALPHA tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili AGIALPHA tokenomiku, preskúmajte cenu AGIALPHA tokenu naživo!

Ako kúpiť AGIALPHA

Máte záujem pridať AGI Alpha (AGIALPHA) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu AGIALPHA vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

AGI Alpha (AGIALPHA) história cien

Analýza histórie cien AGIALPHA pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

AGIALPHA cenová predikcia

Chcete vedieť, kam AGIALPHA asi smeruje? Naša AGIALPHA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

