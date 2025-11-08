BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena AGI Alpha je 0.0055001USD. Trhová kapitalizácia AGIALPHA je 5,500,082.970645381USD. Sledujte aktualizácie cien AGIALPHA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

AGI Alpha Logo

AGI Alpha kurz (AGIALPHA)

1 AGIALPHA na USD aktuálnu cenu:

$0.0055001
$0.0055001
0.00%1D
USD
AGI Alpha (AGIALPHA) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:20:14 (UTC+8)

Dnešná cena AGI Alpha

Aktuálna dnešná cena AGI Alpha (AGIALPHA) je $ 0.0055001, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny AGIALPHA na USD konverzný kurz je $ 0.0055001 za AGIALPHA.

AGI Alpha sa v súčasnosti radí na #1371 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 5.50M, pričom počet coinov v obehu je 1000.00M AGIALPHA. Počas posledných 24 hodín sa AGIALPHAobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0055 (low) do $ 0.0077698 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.049960137859604584, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000577276480339268.

V krátkodobom vývoji sa AGIALPHA zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o -16.25% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 14.74.

AGI Alpha (AGIALPHA) informácie o trhu

No.1371

$ 5.50M
$ 5.50M

$ 14.74
$ 14.74

$ 5.50M
$ 5.50M

1000.00M
1000.00M

999,996,903.81
999,996,903.81

SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia AGI Alpha je $ 5.50M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 14.74. Počet coinov v obehu AGIALPHA je 1000.00M, pričom celková zásoba je 999996903.81. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 5.50M.

História cien AGI Alpha v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0055
$ 0.0055
24 hod Low
$ 0.0077698
$ 0.0077698
24 hod High

$ 0.0055
$ 0.0055

$ 0.0077698
$ 0.0077698

$ 0.049960137859604584
$ 0.049960137859604584

$ 0.000577276480339268
$ 0.000577276480339268

0.00%

0.00%

-16.25%

-16.25%

AGI Alpha (AGIALPHA) história cien USD

Sledujte zmeny cien AGI Alpha za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 00.00%
30 dní$ -0.0007499-12.00%
60 dní$ -0.0212599-79.45%
90 dní$ -0.0094999-63.34%
AGI Alpha dnešná zmena ceny

Dnes AGIALPHA zaznamenal zmenu o $ 0 (0.00%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

AGI Alpha zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0007499 (-12.00%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

AGI Alpha zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal AGIALPHA zmenu o $ -0.0212599 (-79.45%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

AGI Alpha zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0094999 (-63.34%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby AGI Alpha (AGIALPHA)?

Pozrite si AGI Alphastránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre AGI Alpha

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby AGI Alpha, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny AGI Alpha?

Several key factors influence AGI Alpha (AGIALPHA) prices:

1. Market sentiment and investor confidence in AI-related cryptocurrencies
2. Overall cryptocurrency market trends and Bitcoin's performance
3. Trading volume and liquidity on exchanges
4. Development progress and technological updates from the project team
5. Regulatory news affecting crypto markets
6. Supply and demand dynamics
7. Partnership announcements and adoption rates
8. General economic conditions and risk appetite
9. Competition from other AI tokens
10. Social media buzz and community engagement

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu AGI Alpha?

People want to know AGI Alpha price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, tracking portfolio performance, assessing market volatility, and identifying profit opportunities. Real-time pricing helps investors manage risk and capitalize on price movements in this emerging cryptocurrency market.

Cenové predikcie pre AGI Alpha

Cenová predikcia AGI Alpha (AGIALPHA) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena AGIALPHA v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia AGI Alpha (AGIALPHA) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena AGI Alpha mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne AGI Alpha v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku AGIALPHA cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na AGI Alpha Cenové predikcie.

O AGI Alpha

AGIALPHA is a digital asset that operates within the realm of decentralized finance (DeFi). It is designed to facilitate a range of financial transactions and services, including payments, lending, and borrowing, in a secure and transparent manner. AGIALPHA utilizes a consensus mechanism and blockchain technology to ensure the integrity and reliability of all transactions. It is commonly used within the broader DeFi ecosystem, contributing to the expansion of blockchain-based financial services. The asset's issuance model is designed to maintain a balanced supply, avoiding excessive inflation or deflation. AGIALPHA's primary role is to enhance financial inclusivity and efficiency through decentralized solutions.

Ako nakupovať a investovať AGI Alpha

Sprievodca – ako kúpiť AGI Alpha (AGIALPHA)

Čo je AGI Alpha (AGIALPHA)

Every time an AI Agent completes a job on the AGI Alpha network, it turns into $AGIALPHA. This means more protocol activity = more $AGIALPHA demand. The token’s value is directly tied to adoption, not hype.

AGI Alpha Zdroj

Pre hlbšie pochopenie AGI Alpha zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna AGI Alpha webová stránka
Prieskumník blokov

$0.0055001
$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$22.29

$0.00007776

$0.009868

$0.000011000

$0.18080

$0.21029

Zrieknutie sa zodpovednosti

