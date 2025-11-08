Aktuálna dnešná cena AGI Alpha je 0.0055001USD. Trhová kapitalizácia AGIALPHA je 5,500,082.970645381USD. Sledujte aktualizácie cien AGIALPHA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena AGI Alpha je 0.0055001USD. Trhová kapitalizácia AGIALPHA je 5,500,082.970645381USD. Sledujte aktualizácie cien AGIALPHA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena AGI Alpha (AGIALPHA) je $ 0.0055001, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny AGIALPHA na USD konverzný kurz je $ 0.0055001 za AGIALPHA.
AGI Alpha sa v súčasnosti radí na #1371 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 5.50M, pričom počet coinov v obehu je 1000.00M AGIALPHA. Počas posledných 24 hodín sa AGIALPHAobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0055 (low) do $ 0.0077698 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.049960137859604584, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000577276480339268.
V krátkodobom vývoji sa AGIALPHA zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o -16.25% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 14.74.
AGI Alpha (AGIALPHA) informácie o trhu
No.1371
$ 5.50M
$ 14.74
$ 5.50M
1000.00M
999,996,903.81
SOL
Aktuálna trhová kapitalizácia AGI Alpha je $ 5.50M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 14.74. Počet coinov v obehu AGIALPHA je 1000.00M, pričom celková zásoba je 999996903.81. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 5.50M.
História cien AGI Alpha v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0055
24 hod Low
$ 0.0077698
24 hod High
$ 0.0055
$ 0.0077698
$ 0.049960137859604584
$ 0.000577276480339268
0.00%
0.00%
-16.25%
-16.25%
AGI Alpha (AGIALPHA) história cien USD
Sledujte zmeny cien AGI Alpha za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
0.00%
30 dní
$ -0.0007499
-12.00%
60 dní
$ -0.0212599
-79.45%
90 dní
$ -0.0094999
-63.34%
AGI Alpha dnešná zmena ceny
Dnes AGIALPHA zaznamenal zmenu o $ 0 (0.00%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
AGI Alpha zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0007499 (-12.00%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
AGI Alpha zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal AGIALPHA zmenu o $ -0.0212599 (-79.45%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
AGI Alpha zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0094999 (-63.34%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby AGI Alpha (AGIALPHA)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby AGI Alpha, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny AGI Alpha?
Several key factors influence AGI Alpha (AGIALPHA) prices:
1. Market sentiment and investor confidence in AI-related cryptocurrencies 2. Overall cryptocurrency market trends and Bitcoin's performance 3. Trading volume and liquidity on exchanges 4. Development progress and technological updates from the project team 5. Regulatory news affecting crypto markets 6. Supply and demand dynamics 7. Partnership announcements and adoption rates 8. General economic conditions and risk appetite 9. Competition from other AI tokens 10. Social media buzz and community engagement
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu AGI Alpha?
People want to know AGI Alpha price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, tracking portfolio performance, assessing market volatility, and identifying profit opportunities. Real-time pricing helps investors manage risk and capitalize on price movements in this emerging cryptocurrency market.
Cenové predikcie pre AGI Alpha
Cenová predikcia AGI Alpha (AGIALPHA) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena AGIALPHA v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia AGI Alpha (AGIALPHA) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena AGI Alpha mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne AGI Alpha v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku AGIALPHA cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na AGI Alpha Cenové predikcie.
O AGI Alpha
AGIALPHA is a digital asset that operates within the realm of decentralized finance (DeFi). It is designed to facilitate a range of financial transactions and services, including payments, lending, and borrowing, in a secure and transparent manner. AGIALPHA utilizes a consensus mechanism and blockchain technology to ensure the integrity and reliability of all transactions. It is commonly used within the broader DeFi ecosystem, contributing to the expansion of blockchain-based financial services. The asset's issuance model is designed to maintain a balanced supply, avoiding excessive inflation or deflation. AGIALPHA's primary role is to enhance financial inclusivity and efficiency through decentralized solutions.
Ako nakupovať a investovať AGI Alpha
Ste pripravení začať s AGI Alpha? Nákup AGIALPHA na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom AGI Alpha. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu AGI Alpha (AGIALPHA) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 1000.00M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a AGI Alpha sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s AGI Alpha
Vlastníctvo AGI Alpha vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup AGI Alpha (AGIALPHA) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je AGI Alpha (AGIALPHA)
Every time an AI Agent completes a job on the AGI Alpha network, it turns into $AGIALPHA. This means more protocol activity = more $AGIALPHA demand. The token’s value is directly tied to adoption, not hype.
AGI Alpha Zdroj
Pre hlbšie pochopenie AGI Alpha zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota AGI Alpha rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do AGI Alpha podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíAGI Alpha?
Dnešná cena AGI Alpha je $ 0.0055001. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je AGI Alpha stále dobrou investíciou?
AGI Alpha zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do AGIALPHA, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s AGI Alpha?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo AGI Alpha v hodnote $ 14.74.
Aká je aktuálna cena AGI Alpha?
Živá cena AGIALPHA sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu AGI Alpha vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena AGIALPHA, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu AGI Alpha?
Cenu AGIALPHA ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,772.16
+1.95%
ETH
3,427.98
+3.95%
SOL
163.04
+4.90%
COAI
1.1926
+9.14%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre AGIALPHA na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár AGIALPHA/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena AGI Alpha pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena AGI Alpha v tomto roku?
Cena AGI Alpha by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu AGI Alpha (AGIALPHA).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:20:14 (UTC+8)
AGI Alpha (AGIALPHA) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.