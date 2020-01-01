AEROBUD (AEROBUD) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o AEROBUD (AEROBUD) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

AEROBUD (AEROBUD) informácie

AeroBud is inspired by Sage, a rescue dog. It was created through the meme narrative to bring greater awareness to the current situation of animal shelters and rally a community around a token. Its goal is to build a community that can share their love for pets on the Base ecosystem and provide donations to support animal shelters. As a community-driven token, the team is committed to being transparent by publicly sharing all its transactions on its socials. Aerobud has more liquidity than most memes as the team wanted to create a more stable memecoin.

Oficiálna webová stránka:
https://aerobud.org/
Biela kniha:
https://docs.aerobud.org/
Prieskumník blokov:
https://basescan.org/token/0xfad8cb754230dbfd249db0e8eccb5142dd675a0d

AEROBUD (AEROBUD) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre AEROBUD (AEROBUD) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 6.14M
$ 6.14M
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 970.00M
$ 970.00M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 6.33M
$ 6.33M
Historické maximum:
$ 0.03246
$ 0.03246
Historické minimum:
$ 0.000498990731193964
$ 0.000498990731193964
Aktuálna cena:
$ 0.00633
$ 0.00633

AEROBUD (AEROBUD) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky AEROBUD (AEROBUD) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet AEROBUD tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu AEROBUD tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili AEROBUD tokenomiku, preskúmajte cenu AEROBUD tokenu naživo!

AEROBUD (AEROBUD) história cien

Analýza histórie cien AEROBUD pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

AEROBUD cenová predikcia

Chcete vedieť, kam AEROBUD asi smeruje? Naša AEROBUD stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

