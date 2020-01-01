ADS (ADS) tokenomika
A decentralised replacement to the inefficient legacy programmatic ad exchanges with the mission to restore the value exchange between advertisers, publishers and users. Alkimi is powered by the Hypergraph – a revolutionary blockchain technology – which allows Alkimi to provide the fastest, infinitely scalable solution with 0% fraud, minimal transaction fees and complete end to end transparency. Alkimi Exchange helps create ad products, proven to be successful by walled gardens, across the open web.
ADS (ADS) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre ADS (ADS) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
ADS (ADS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky ADS (ADS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet ADS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu ADS tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili ADS tokenomiku, preskúmajte cenu ADS tokenu naživo!
ADS (ADS) história cien
Analýza histórie cien ADS pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
ADS cenová predikcia
Chcete vedieť, kam ADS asi smeruje? Naša ADS stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
