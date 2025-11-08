Aktuálna dnešná cena Adobe je 324.53USD. Trhová kapitalizácia ADBEON je 893,475.9723107726USD. Sledujte aktualizácie cien ADBEON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Adobe je 324.53USD. Trhová kapitalizácia ADBEON je 893,475.9723107726USD. Sledujte aktualizácie cien ADBEON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Adobe (ADBEON) je $ 324.53, s 0.51% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ADBEON na USD konverzný kurz je $ 324.53 za ADBEON.
Adobe sa v súčasnosti radí na #2167 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 893.48K, pričom počet coinov v obehu je 2.75K ADBEON. Počas posledných 24 hodín sa ADBEONobchodovalo v rozmedzí od $ 323.29 (low) do $ 330.95 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 371.1141984128537, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 318.17256046762486.
V krátkodobom vývoji sa ADBEON zmenilo o +0.31% za poslednú hodinu a o -4.42% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 57.03K.
Adobe (ADBEON) informácie o trhu
No.2167
$ 893.48K
$ 893.48K
$ 57.03K
$ 57.03K
$ 893.48K
$ 893.48K
2.75K
2.75K
2,753.13829942
2,753.13829942
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia Adobe je $ 893.48K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 57.03K. Počet coinov v obehu ADBEON je 2.75K, pričom celková zásoba je 2753.13829942. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 893.48K.
História cien Adobe v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 323.29
$ 323.29
24 hod Low
$ 330.95
$ 330.95
24 hod High
$ 323.29
$ 323.29
$ 330.95
$ 330.95
$ 371.1141984128537
$ 371.1141984128537
$ 318.17256046762486
$ 318.17256046762486
+0.31%
-0.51%
-4.42%
-4.42%
Adobe (ADBEON) história cien USD
Sledujte zmeny cien Adobe za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -1.6636
-0.51%
30 dní
$ -24.37
-6.99%
60 dní
$ +24.53
+8.17%
90 dní
$ +24.53
+8.17%
Adobe dnešná zmena ceny
Dnes ADBEON zaznamenal zmenu o $ -1.6636 (-0.51%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Adobe zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -24.37 (-6.99%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Adobe zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ADBEON zmenu o $ +24.53 (+8.17%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Adobe zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +24.53 (+8.17%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Adobe (ADBEON)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Adobe, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Adobe?
Adobe (ADBE) stock prices are influenced by several key factors:
Financial Performance: Quarterly earnings, revenue growth, and subscription metrics for Creative Cloud and Document Cloud services directly impact stock valuation.
Market Competition: Competition from rivals like Canva, Microsoft, and other design software companies affects investor sentiment.
Subscription Growth: Adobe's shift to subscription-based revenue model makes customer acquisition and retention rates critical price drivers.
Economic Conditions: Broader market trends, interest rates, and economic outlook influence tech stock valuations including Adobe.
Product Innovation: New product launches, AI integration, and technological advancements can boost investor confidence and stock prices.
Guidance and Forecasts: Management's forward-looking statements and revenue projections significantly impact stock movement.
Note: There appears to be confusion in your question - ADBEON isn't a recognized cryptocurrency ticker. Adobe trades as ADBE on NASDAQ as a traditional stock, not a cryptocurrency.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Adobe?
People want to know Adobe (ADBEON) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, and assessing investment opportunities. Real-time price data helps investors evaluate volatility, compare against other assets, and determine optimal entry/exit points for maximizing returns.
Cenové predikcie pre Adobe
Cenová predikcia Adobe (ADBEON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ADBEON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Adobe (ADBEON) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Adobe mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Adobe v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ADBEON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Adobe Cenové predikcie.
O Adobe
ADBEON is a digital asset that operates on a decentralized platform, offering a range of functionalities to its users. It is primarily designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions, enabling users to send and receive digital assets with ease. The asset utilizes a unique consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of its blockchain network. ADBEON also features smart contract capabilities, allowing for the creation and execution of programmable contracts without the need for intermediaries. This makes it a versatile tool in the world of decentralized finance, providing a platform for various use cases such as decentralized applications (dApps), tokenization of assets, and more.
ADBEON is a digital asset that operates on a decentralized platform, offering a range of functionalities to its users. It is primarily designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions, enabling users to send and receive digital assets with ease. The asset utilizes a unique consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of its blockchain network. ADBEON also features smart contract capabilities, allowing for the creation and execution of programmable contracts without the need for intermediaries. This makes it a versatile tool in the world of decentralized finance, providing a platform for various use cases such as decentralized applications (dApps), tokenization of assets, and more.
Ako nakupovať a investovať Adobe
Ste pripravení začať s Adobe? Nákup ADBEON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Adobe. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Adobe (ADBEON) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 2.75K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Adobe sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Adobe
Vlastníctvo Adobe vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Ak by hodnota Adobe rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Adobe podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíAdobe?
Dnešná cena Adobe je $ 324.53. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Adobe stále dobrou investíciou?
Adobe zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do ADBEON, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Adobe?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Adobe v hodnote $ 57.03K.
Aká je aktuálna cena Adobe?
Živá cena ADBEON sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Adobe vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena ADBEON, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Adobe?
Cenu ADBEON ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,766.85
+1.95%
ETH
3,427.99
+3.95%
SOL
163.04
+4.90%
COAI
1.19
+8.90%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre ADBEON na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár ADBEON/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Adobe pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Adobe v tomto roku?
Cena Adobe by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Adobe (ADBEON).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:19:59 (UTC+8)
