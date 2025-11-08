BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena Adobe je 324.53USD. Trhová kapitalizácia ADBEON je 893,475.9723107726USD. Sledujte aktualizácie cien ADBEON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Adobe je 324.53USD. Trhová kapitalizácia ADBEON je 893,475.9723107726USD. Sledujte aktualizácie cien ADBEON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o ADBEON

ADBEON informácie o cene

Čo je ADBEON

ADBEON oficiálna webová stránka

ADBEON tokenomika

ADBEON predpoveď cien

ADBEON história

ADBEON Sprievodca nákupom

ADBEON-na-fiat prevodník mien

ADBEON spot

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Adobe Logo

Adobe kurz (ADBEON)

1 ADBEON na USD aktuálnu cenu:

$324.53
$324.53$324.53
-0.51%1D
USD
Adobe (ADBEON) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:19:59 (UTC+8)

Dnešná cena Adobe

Aktuálna dnešná cena Adobe (ADBEON) je $ 324.53, s 0.51% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ADBEON na USD konverzný kurz je $ 324.53 za ADBEON.

Adobe sa v súčasnosti radí na #2167 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 893.48K, pričom počet coinov v obehu je 2.75K ADBEON. Počas posledných 24 hodín sa ADBEONobchodovalo v rozmedzí od $ 323.29 (low) do $ 330.95 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 371.1141984128537, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 318.17256046762486.

V krátkodobom vývoji sa ADBEON zmenilo o +0.31% za poslednú hodinu a o -4.42% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 57.03K.

Adobe (ADBEON) informácie o trhu

No.2167

$ 893.48K
$ 893.48K$ 893.48K

$ 57.03K
$ 57.03K$ 57.03K

$ 893.48K
$ 893.48K$ 893.48K

2.75K
2.75K 2.75K

2,753.13829942
2,753.13829942 2,753.13829942

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia Adobe je $ 893.48K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 57.03K. Počet coinov v obehu ADBEON je 2.75K, pričom celková zásoba je 2753.13829942. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 893.48K.

História cien Adobe v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 323.29
$ 323.29$ 323.29
24 hod Low
$ 330.95
$ 330.95$ 330.95
24 hod High

$ 323.29
$ 323.29$ 323.29

$ 330.95
$ 330.95$ 330.95

$ 371.1141984128537
$ 371.1141984128537$ 371.1141984128537

$ 318.17256046762486
$ 318.17256046762486$ 318.17256046762486

+0.31%

-0.51%

-4.42%

-4.42%

Adobe (ADBEON) história cien USD

Sledujte zmeny cien Adobe za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -1.6636-0.51%
30 dní$ -24.37-6.99%
60 dní$ +24.53+8.17%
90 dní$ +24.53+8.17%
Adobe dnešná zmena ceny

Dnes ADBEON zaznamenal zmenu o $ -1.6636 (-0.51%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Adobe zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -24.37 (-6.99%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Adobe zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ADBEON zmenu o $ +24.53 (+8.17%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Adobe zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +24.53 (+8.17%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Adobe (ADBEON)?

Pozrite si Adobestránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Adobe

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Adobe, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Adobe?

Adobe (ADBE) stock prices are influenced by several key factors:

Financial Performance: Quarterly earnings, revenue growth, and subscription metrics for Creative Cloud and Document Cloud services directly impact stock valuation.

Market Competition: Competition from rivals like Canva, Microsoft, and other design software companies affects investor sentiment.

Subscription Growth: Adobe's shift to subscription-based revenue model makes customer acquisition and retention rates critical price drivers.

Economic Conditions: Broader market trends, interest rates, and economic outlook influence tech stock valuations including Adobe.

Product Innovation: New product launches, AI integration, and technological advancements can boost investor confidence and stock prices.

Guidance and Forecasts: Management's forward-looking statements and revenue projections significantly impact stock movement.

Note: There appears to be confusion in your question - ADBEON isn't a recognized cryptocurrency ticker. Adobe trades as ADBE on NASDAQ as a traditional stock, not a cryptocurrency.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Adobe?

People want to know Adobe (ADBEON) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, and assessing investment opportunities. Real-time price data helps investors evaluate volatility, compare against other assets, and determine optimal entry/exit points for maximizing returns.

Cenové predikcie pre Adobe

Cenová predikcia Adobe (ADBEON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ADBEON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Adobe (ADBEON) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Adobe mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Adobe v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ADBEON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Adobe Cenové predikcie.

O Adobe

ADBEON is a digital asset that operates on a decentralized platform, offering a range of functionalities to its users. It is primarily designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions, enabling users to send and receive digital assets with ease. The asset utilizes a unique consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of its blockchain network. ADBEON also features smart contract capabilities, allowing for the creation and execution of programmable contracts without the need for intermediaries. This makes it a versatile tool in the world of decentralized finance, providing a platform for various use cases such as decentralized applications (dApps), tokenization of assets, and more.

Ako nakupovať a investovať Adobe

Ste pripravení začať s Adobe? Nákup ADBEON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Adobe. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Adobe (ADBEON) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 2.75K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Adobe sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Adobe (ADBEON)

Čo môžete urobiť s Adobe

Vlastníctvo Adobe vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Adobe (ADBEON) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Adobe (ADBEON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Adobe Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Adobe zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna Adobe webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Adobe

Akú hodnotu bude mať 1 Adobe v roku 2030?
Ak by hodnota Adobe rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Adobe podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:19:59 (UTC+8)

Adobe (ADBEON) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o Adobe

ADBEON USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície ADBEON s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s ADBEON USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Adobe (ADBEON) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Adobe a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
ADBEON/USDT
$324.53
$324.53$324.53
-0.50%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.29
$22.29$22.29

+122.90%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00007658
$0.00007658$0.00007658

+1,431.60%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009868
$0.009868$0.009868

+146.70%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000011000
$0.000011000$0.000011000

+83.33%

Flux

Flux

FLUX

$0.18126
$0.18126$0.18126

+65.79%

Humanity

Humanity

H

$0.20772
$0.20772$0.20772

+46.05%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

ADBEON-na-USD kalkulačka

Suma

ADBEON
ADBEON
USD
USD

1 ADBEON = 324.52 USD