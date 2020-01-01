Access Protocol (ACS) tokenomika

Access Protocol (ACS) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Access Protocol (ACS) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Access Protocol (ACS) informácie

Access Protocol offers a new model monetization layer for all digital content creators. By integrating Access Protocol on their site, creators can paywall and enable premium content to their supporters.

Oficiálna webová stránka:
https://www.accessprotocol.co/
Biela kniha:
https://www.accessprotocol.co/Whitepaper_Access.pdf
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/5MAYDfq5yxtudAhtfyuMBuHZjgAbaS9tbEyEQYAhDS5y

Access Protocol (ACS) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Access Protocol (ACS) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 35.23M
$ 35.23M
Celková ponuka:
$ 89.30B
$ 89.30B
Počet coinov v obehu:
$ 43.44B
$ 43.44B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 72.42M
$ 72.42M
Historické maximum:
$ 0.026999
$ 0.026999
Historické minimum:
$ 0.000796478634324308
$ 0.000796478634324308
Aktuálna cena:
$ 0.000811
$ 0.000811

Access Protocol (ACS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Access Protocol (ACS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet ACS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu ACS tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili ACS tokenomiku, preskúmajte cenu ACS tokenu naživo!

Ako kúpiť ACS

Máte záujem pridať Access Protocol (ACS) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu ACS vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Access Protocol (ACS) história cien

Analýza histórie cien ACS pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

ACS cenová predikcia

Chcete vedieť, kam ACS asi smeruje? Naša ACS stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

