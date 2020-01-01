Acquire.Fi (ACQ) tokenomika

Acquire.Fi (ACQ) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Acquire.Fi (ACQ) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Acquire.Fi (ACQ) informácie

The Acquire.Fi Mission Acquire.Fi is where Investing and Web3 intersect, creating a new wealth building paradigm for all. Two products, intricately linked:The first crypto M&A marketplace.

Oficiálna webová stránka:
https://acquire.fi/
Biela kniha:
https://docsend.com/view/s/g6j5ms4bhubyrq8x
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x4BDCb66B968060D9390C1D12bd29734496205581

Acquire.Fi (ACQ) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Acquire.Fi (ACQ) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 345.25K
$ 345.25K$ 345.25K
Celková ponuka:
$ 300.00M
$ 300.00M$ 300.00M
Počet coinov v obehu:
$ 150.57M
$ 150.57M$ 150.57M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 687.90K
$ 687.90K$ 687.90K
Historické maximum:
$ 0.064729
$ 0.064729$ 0.064729
Historické minimum:
$ 0.002215722473874166
$ 0.002215722473874166$ 0.002215722473874166
Aktuálna cena:
$ 0.002293
$ 0.002293$ 0.002293

Acquire.Fi (ACQ) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Acquire.Fi (ACQ) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet ACQ tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu ACQ tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili ACQ tokenomiku, preskúmajte cenu ACQ tokenu naživo!

Ako kúpiť ACQ

Máte záujem pridať Acquire.Fi (ACQ) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu ACQ vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Acquire.Fi (ACQ) história cien

Analýza histórie cien ACQ pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

ACQ cenová predikcia

Chcete vedieť, kam ACQ asi smeruje? Naša ACQ stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

