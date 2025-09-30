Alchemy (ACH) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Alchemy (ACH) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Alchemy (ACH) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Alchemy (ACH) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 172.57M
Celková ponuka:
$ 10.00B
Počet coinov v obehu:
$ 9.53B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 181.10M
Historické maximum:
$ 0.2
Historické minimum:
$ 0.00133775
Aktuálna cena:
$ 0.01811
Alchemy (ACH) informácie

Founded in Singapore in 2018, Alchemy Pay (ACH) is a payment solutions provider that seamlessly connects fiat and crypto economies for global consumers, merchants, developers, and institutions. It provides online and offline merchants with convenient acceptance of both fiat and crypto, enables easy onboarding to blockchain ecosystems, and makes web3 services highly accessible. Today, Alchemy Pay is supported in over 70 countries with 300 payment channels, has touchpoints with more than 2 million merchants through partnerships with industry leaders such as Binance, Shopify, NIUM, and QFPay. Alchemy Pay’s token, ACH, is an ERC20 native to the Ethereum blockchain.

Oficiálna webová stránka:
https://alchemypay.org/
Biela kniha:
https://file.alchemytech.io/Alchemy_WP-EN.pdf
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xed04915c23f00a313a544955524eb7dbd823143d

Alchemy (ACH) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Alchemy (ACH) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet ACH tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu ACH tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili ACH tokenomiku, preskúmajte cenu ACH tokenu naživo!

