Abbott (ABTON) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Abbott (ABTON) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 05:10:30 (UTC+8)
USD

Abbott (ABTON) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Abbott (ABTON) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.71M
$ 1.71M
Celková ponuka:
$ 13.30K
$ 13.30K
Počet coinov v obehu:
$ 13.30K
$ 13.30K
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.71M
$ 1.71M
Historické maximum:
$ 137.78
$ 137.78
Historické minimum:
$ 122.32387218541305
$ 122.32387218541305
Aktuálna cena:
$ 128.33
$ 128.33

Abbott (ABTON) informácie

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Oficiálna webová stránka:
https://app.ondo.finance/assets/abton
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x3859385363f7BB4Dfe42811cCF3F294FcD41dd1D

Abbott (ABTON) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Abbott (ABTON) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet ABTON tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu ABTON tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili ABTON tokenomiku, preskúmajte cenu ABTON tokenu naživo!

Ako kúpiť ABTON

Máte záujem pridať Abbott (ABTON) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu ABTON vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Abbott (ABTON) história cien

Analýza histórie cien ABTON pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

ABTON cenová predikcia

Chcete vedieť, kam ABTON asi smeruje? Naša ABTON stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

