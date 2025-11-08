Aktuálna dnešná cena Abbott je 126.23USD. Trhová kapitalizácia ABTON je 1,673,157.310010628USD. Sledujte aktualizácie cien ABTON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Abbott je 126.23USD. Trhová kapitalizácia ABTON je 1,673,157.310010628USD. Sledujte aktualizácie cien ABTON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Abbott (ABTON) je $ 126.23, s 0.18% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ABTON na USD konverzný kurz je $ 126.23 za ABTON.
Abbott sa v súčasnosti radí na #1862 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1.67M, pričom počet coinov v obehu je 13.25K ABTON. Počas posledných 24 hodín sa ABTONobchodovalo v rozmedzí od $ 123.78 (low) do $ 126.91 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 235.31115975890665, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 122.32387218541305.
V krátkodobom vývoji sa ABTON zmenilo o +0.35% za poslednú hodinu a o +1.56% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 55.23K.
Abbott (ABTON) informácie o trhu
No.1862
$ 1.67M
$ 55.23K
$ 1.67M
13.25K
13,254.8309436
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia Abbott je $ 1.67M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 55.23K. Počet coinov v obehu ABTON je 13.25K, pričom celková zásoba je 13254.8309436. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.67M.
História cien Abbott v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 123.78
24 hod Low
$ 126.91
24 hod High
$ 123.78
$ 126.91
$ 235.31115975890665
$ 122.32387218541305
+0.35%
+0.18%
+1.56%
+1.56%
Abbott (ABTON) história cien USD
Sledujte zmeny cien Abbott za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.2268
+0.18%
30 dní
$ -8.22
-6.12%
60 dní
$ -5.82
-4.41%
90 dní
$ +26.23
+26.23%
Abbott dnešná zmena ceny
Dnes ABTON zaznamenal zmenu o $ +0.2268 (+0.18%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Abbott zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -8.22 (-6.12%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Abbott zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ABTON zmenu o $ -5.82 (-4.41%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Abbott zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +26.23 (+26.23%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Abbott (ABTON)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Abbott, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Abbott?
Abbott (ABT) stock prices are influenced by several key factors:
1. Financial Performance: Quarterly earnings, revenue growth, and profit margins directly impact investor confidence and stock valuation.
2. Product Pipeline: New drug approvals, medical device innovations, and R&D developments affect future growth prospects.
3. Regulatory Environment: FDA approvals, healthcare policy changes, and compliance costs influence operations and profitability.
4. Market Competition: Competitive positioning against other healthcare companies and generic drug threats impact market share.
5. Economic Conditions: Interest rates, inflation, and overall economic health affect healthcare sector valuations.
6. Healthcare Trends: Aging demographics, disease prevalence, and healthcare spending patterns drive demand for Abbott's products.
7. Global Events: Pandemics, supply chain disruptions, and geopolitical factors can significantly impact operations and stock price volatility.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Abbott?
People want to know Abbott (ABTON) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment returns. Real-time price data helps traders time their entries and exits effectively in the volatile crypto market.
Cenové predikcie pre Abbott
Cenová predikcia Abbott (ABTON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ABTON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Abbott (ABTON) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Abbott mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Abbott v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ABTON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Abbott Cenové predikcie.
O Abbott
ABTON is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions, with a focus on providing a decentralized solution for the exchange of value. ABTON's underlying technology employs a consensus mechanism and a specific supply issuance model, both of which contribute to its overall security and stability. The asset is typically used within its native ecosystem, where it serves as a medium of exchange and a store of value. As a part of the broader cryptocurrency market, ABTON plays a role in the ongoing development and adoption of blockchain technology.
Ak by hodnota Abbott rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Abbott podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíAbbott?
Dnešná cena Abbott je $ 126.23. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Abbott stále dobrou investíciou?
Abbott zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do ABTON, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Abbott?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Abbott v hodnote $ 55.23K.
Aká je aktuálna cena Abbott?
Živá cena ABTON sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Abbott vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena ABTON, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Abbott?
Cenu ABTON ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,827.96
+2.01%
ETH
3,429.17
+3.99%
SOL
163.02
+4.89%
COAI
1.1902
+8.92%
USDC
1.0005
0.00%
Zvýši sa cena Abbott v tomto roku?
Cena Abbott by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Abbott (ABTON).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:19:45 (UTC+8)
