Aktuálna dnešná cena Abbott je 126.23USD. Trhová kapitalizácia ABTON je 1,673,157.310010628USD. Sledujte aktualizácie cien ABTON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o ABTON

ABTON informácie o cene

Čo je ABTON

ABTON oficiálna webová stránka

ABTON tokenomika

ABTON predpoveď cien

ABTON história

ABTON Sprievodca nákupom

ABTON-na-fiat prevodník mien

ABTON spot

Abbott Logo

Abbott kurz (ABTON)

1 ABTON na USD aktuálnu cenu:

$126.23
$126.23
+0.18%1D
USD
Abbott (ABTON) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:19:45 (UTC+8)

Dnešná cena Abbott

Aktuálna dnešná cena Abbott (ABTON) je $ 126.23, s 0.18% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ABTON na USD konverzný kurz je $ 126.23 za ABTON.

Abbott sa v súčasnosti radí na #1862 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1.67M, pričom počet coinov v obehu je 13.25K ABTON. Počas posledných 24 hodín sa ABTONobchodovalo v rozmedzí od $ 123.78 (low) do $ 126.91 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 235.31115975890665, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 122.32387218541305.

V krátkodobom vývoji sa ABTON zmenilo o +0.35% za poslednú hodinu a o +1.56% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 55.23K.

Abbott (ABTON) informácie o trhu

No.1862

$ 1.67M
$ 1.67M

$ 55.23K
$ 55.23K

$ 1.67M
$ 1.67M

13.25K
13.25K

13,254.8309436
13,254.8309436

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia Abbott je $ 1.67M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 55.23K. Počet coinov v obehu ABTON je 13.25K, pričom celková zásoba je 13254.8309436. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.67M.

História cien Abbott v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 123.78
$ 123.78
24 hod Low
$ 126.91
$ 126.91
24 hod High

$ 123.78
$ 123.78

$ 126.91
$ 126.91

$ 235.31115975890665
$ 235.31115975890665

$ 122.32387218541305
$ 122.32387218541305

+0.35%

+0.18%

+1.56%

+1.56%

Abbott (ABTON) história cien USD

Sledujte zmeny cien Abbott za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.2268+0.18%
30 dní$ -8.22-6.12%
60 dní$ -5.82-4.41%
90 dní$ +26.23+26.23%
Abbott dnešná zmena ceny

Dnes ABTON zaznamenal zmenu o $ +0.2268 (+0.18%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Abbott zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -8.22 (-6.12%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Abbott zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ABTON zmenu o $ -5.82 (-4.41%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Abbott zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +26.23 (+26.23%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Abbott (ABTON)?

Pozrite si Abbottstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Abbott

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Abbott, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Abbott?

Abbott (ABT) stock prices are influenced by several key factors:

1. Financial Performance: Quarterly earnings, revenue growth, and profit margins directly impact investor confidence and stock valuation.

2. Product Pipeline: New drug approvals, medical device innovations, and R&D developments affect future growth prospects.

3. Regulatory Environment: FDA approvals, healthcare policy changes, and compliance costs influence operations and profitability.

4. Market Competition: Competitive positioning against other healthcare companies and generic drug threats impact market share.

5. Economic Conditions: Interest rates, inflation, and overall economic health affect healthcare sector valuations.

6. Healthcare Trends: Aging demographics, disease prevalence, and healthcare spending patterns drive demand for Abbott's products.

7. Global Events: Pandemics, supply chain disruptions, and geopolitical factors can significantly impact operations and stock price volatility.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Abbott?

People want to know Abbott (ABTON) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment returns. Real-time price data helps traders time their entries and exits effectively in the volatile crypto market.

Cenové predikcie pre Abbott

Cenová predikcia Abbott (ABTON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ABTON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Abbott (ABTON) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Abbott mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Abbott v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ABTON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Abbott Cenové predikcie.

O Abbott

ABTON is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions, with a focus on providing a decentralized solution for the exchange of value. ABTON's underlying technology employs a consensus mechanism and a specific supply issuance model, both of which contribute to its overall security and stability. The asset is typically used within its native ecosystem, where it serves as a medium of exchange and a store of value. As a part of the broader cryptocurrency market, ABTON plays a role in the ongoing development and adoption of blockchain technology.

Ako nakupovať a investovať Abbott

Ste pripravení začať s Abbott? Nákup ABTON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Abbott. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Abbott (ABTON) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 13.25K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Abbott sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Abbott

Vlastníctvo Abbott vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Abbott (ABTON) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Abbott (ABTON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Abbott Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Abbott zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna Abbott webová stránka
Prieskumník blokov

Akú hodnotu bude mať 1 Abbott v roku 2030?
Ak by hodnota Abbott rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Abbott podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:19:45 (UTC+8)

Abbott (ABTON) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

$126.23
$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$22.29

$0.00007654

$0.009861

$0.000011000

$0.18087

$0.20063

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

