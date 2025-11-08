BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Apple xStock je 268.67USD. Trhová kapitalizácia AAPLX je 1,611,988.2168279794USD. Sledujte aktualizácie cien AAPLX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Apple xStock Logo

Apple xStock kurz (AAPLX)

1 AAPLX na USD aktuálnu cenu:

$268.67
$268.67
-1.17%1D
USD
Apple xStock (AAPLX) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:19:31 (UTC+8)

Dnešná cena Apple xStock

Aktuálna dnešná cena Apple xStock (AAPLX) je $ 268.67, s 1.17% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny AAPLX na USD konverzný kurz je $ 268.67 za AAPLX.

Apple xStock sa v súčasnosti radí na #1899 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1.61M, pričom počet coinov v obehu je 6.00K AAPLX. Počas posledných 24 hodín sa AAPLXobchodovalo v rozmedzí od $ 267.98 (low) do $ 272.8 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 218.05582778461107, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 204.46269321696604.

V krátkodobom vývoji sa AAPLX zmenilo o +0.02% za poslednú hodinu a o -1.35% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 61.19K.

Apple xStock (AAPLX) informácie o trhu

No.1899

$ 1.61M
$ 1.61M

$ 61.19K
$ 61.19K

$ 2.42M
$ 2.42M

6.00K
6.00K

8,999.85946485
8,999.85946485

SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia Apple xStock je $ 1.61M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 61.19K. Počet coinov v obehu AAPLX je 6.00K, pričom celková zásoba je 8999.85946485. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 2.42M.

História cien Apple xStock v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 267.98
$ 267.98
24 hod Low
$ 272.8
$ 272.8
24 hod High

$ 267.98
$ 267.98

$ 272.8
$ 272.8

$ 218.05582778461107
$ 218.05582778461107

$ 204.46269321696604
$ 204.46269321696604

+0.02%

-1.17%

-1.35%

-1.35%

Apple xStock (AAPLX) história cien USD

Sledujte zmeny cien Apple xStock za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -3.1807-1.17%
30 dní$ +10.3+3.98%
60 dní$ +31.06+13.07%
90 dní$ +39.68+17.32%
Apple xStock dnešná zmena ceny

Dnes AAPLX zaznamenal zmenu o $ -3.1807 (-1.17%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Apple xStock zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +10.3 (+3.98%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Apple xStock zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal AAPLX zmenu o $ +31.06 (+13.07%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Apple xStock zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +39.68 (+17.32%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Apple xStock (AAPLX)?

Pozrite si Apple xStockstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Apple xStock

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Apple xStock, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Apple xStock?

Several key factors influence Apple stock (AAPL) prices:

1. Product launches and innovation - New iPhone, iPad, Mac releases drive investor sentiment
2. Quarterly earnings - Revenue, profit margins, and guidance affect valuations
3. iPhone sales volume - Core revenue driver representing majority of profits
4. Market competition - Android devices, tech rivals impact market share
5. Supply chain issues - Component shortages, manufacturing disruptions
6. Economic conditions - Interest rates, inflation, consumer spending power
7. Regulatory changes - Antitrust concerns, App Store policies
8. Services growth - App Store, iCloud, Apple Pay revenue expansion
9. China market performance - Major revenue source and manufacturing hub
10. Technical analysis - Trading patterns, support/resistance levels

These factors combine to create price volatility and long-term trends in Apple's stock performance.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Apple xStock?

People want to know AAPLX price today for several reasons: making informed trading decisions, portfolio management, timing buy/sell orders, tracking investment performance, and staying updated on market trends. Real-time pricing helps investors assess market sentiment, volatility, and potential profit opportunities in this cryptocurrency token.

Cenové predikcie pre Apple xStock

Cenová predikcia Apple xStock (AAPLX) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena AAPLX v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Apple xStock (AAPLX) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Apple xStock mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Apple xStock v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku AAPLX cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Apple xStock Cenové predikcie.

O Apple xStock

AAPLX is a digital asset that operates on a blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on privacy and decentralization. The asset uses a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders to validate transactions and earn rewards. AAPLX's issuance model is based on a fixed supply, with new coins being introduced into the system through a process called minting. The asset is typically used for transactions within its native ecosystem, but it can also be used for other purposes such as smart contracts and decentralized applications. Its design aims to offer a secure, efficient, and scalable platform for digital transactions.

Ako nakupovať a investovať Apple xStock

Ste pripravení začať s Apple xStock? Nákup AAPLX na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Apple xStock. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Apple xStock (AAPLX) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 6.00K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Apple xStock sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Apple xStock (AAPLX)

Pre hlbšie pochopenie Apple xStock zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna Apple xStock webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Apple xStock

Akú hodnotu bude mať 1 Apple xStock v roku 2030?
Ak by hodnota Apple xStock rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Apple xStock podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:19:31 (UTC+8)

Apple xStock (AAPLX) dôležité aktualizácie v odvetví

Top správy

Pozrite si viac informácií o Apple xStock

AAPLX USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície AAPLX s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s AAPLX USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Apple xStock (AAPLX) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Apple xStock a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
AAPLX/USDT
$268.67
$268.67
-1.16%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$22.29

$0.00007654

$0.009861

$0.000011000

$0.18071

$0.20016

Zrieknutie sa zodpovednosti

