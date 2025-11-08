Aktuálna dnešná cena Apple xStock je 268.67USD. Trhová kapitalizácia AAPLX je 1,611,988.2168279794USD. Sledujte aktualizácie cien AAPLX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Apple xStock je 268.67USD. Trhová kapitalizácia AAPLX je 1,611,988.2168279794USD. Sledujte aktualizácie cien AAPLX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Apple xStock (AAPLX) je $ 268.67, s 1.17% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny AAPLX na USD konverzný kurz je $ 268.67 za AAPLX.
Apple xStock sa v súčasnosti radí na #1899 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1.61M, pričom počet coinov v obehu je 6.00K AAPLX. Počas posledných 24 hodín sa AAPLXobchodovalo v rozmedzí od $ 267.98 (low) do $ 272.8 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 218.05582778461107, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 204.46269321696604.
V krátkodobom vývoji sa AAPLX zmenilo o +0.02% za poslednú hodinu a o -1.35% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 61.19K.
Apple xStock (AAPLX) informácie o trhu
No.1899
$ 1.61M
$ 61.19K
$ 2.42M
6.00K
8,999.85946485
SOL
Aktuálna trhová kapitalizácia Apple xStock je $ 1.61M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 61.19K. Počet coinov v obehu AAPLX je 6.00K, pričom celková zásoba je 8999.85946485. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 2.42M.
História cien Apple xStock v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 267.98
24 hod Low
$ 272.8
24 hod High
$ 267.98
$ 272.8
$ 218.05582778461107
$ 204.46269321696604
+0.02%
-1.17%
-1.35%
-1.35%
Apple xStock (AAPLX) história cien USD
Sledujte zmeny cien Apple xStock za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -3.1807
-1.17%
30 dní
$ +10.3
+3.98%
60 dní
$ +31.06
+13.07%
90 dní
$ +39.68
+17.32%
Apple xStock dnešná zmena ceny
Dnes AAPLX zaznamenal zmenu o $ -3.1807 (-1.17%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Apple xStock zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +10.3 (+3.98%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Apple xStock zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal AAPLX zmenu o $ +31.06 (+13.07%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Apple xStock zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +39.68 (+17.32%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Apple xStock (AAPLX)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Apple xStock, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Apple xStock?
Several key factors influence Apple stock (AAPL) prices:
1. Product launches and innovation - New iPhone, iPad, Mac releases drive investor sentiment 2. Quarterly earnings - Revenue, profit margins, and guidance affect valuations 3. iPhone sales volume - Core revenue driver representing majority of profits 4. Market competition - Android devices, tech rivals impact market share 5. Supply chain issues - Component shortages, manufacturing disruptions 6. Economic conditions - Interest rates, inflation, consumer spending power 7. Regulatory changes - Antitrust concerns, App Store policies 8. Services growth - App Store, iCloud, Apple Pay revenue expansion 9. China market performance - Major revenue source and manufacturing hub 10. Technical analysis - Trading patterns, support/resistance levels
These factors combine to create price volatility and long-term trends in Apple's stock performance.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Apple xStock?
People want to know AAPLX price today for several reasons: making informed trading decisions, portfolio management, timing buy/sell orders, tracking investment performance, and staying updated on market trends. Real-time pricing helps investors assess market sentiment, volatility, and potential profit opportunities in this cryptocurrency token.
Cenové predikcie pre Apple xStock
Cenová predikcia Apple xStock (AAPLX) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena AAPLX v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Apple xStock (AAPLX) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Apple xStock mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Apple xStock v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku AAPLX cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Apple xStock Cenové predikcie.
O Apple xStock
AAPLX is a digital asset that operates on a blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on privacy and decentralization. The asset uses a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders to validate transactions and earn rewards. AAPLX's issuance model is based on a fixed supply, with new coins being introduced into the system through a process called minting. The asset is typically used for transactions within its native ecosystem, but it can also be used for other purposes such as smart contracts and decentralized applications. Its design aims to offer a secure, efficient, and scalable platform for digital transactions.
Čo je Apple xStock (AAPLX)
Apple xStock (AAPLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AAPLx tracks the price of Apple Inc. (the underlying). AAPLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Apple Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.
Apple xStock Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Apple xStock zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Apple xStock
Akú hodnotu bude mať 1 Apple xStock v roku 2030?
Ak by hodnota Apple xStock rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Apple xStock podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíApple xStock?
Dnešná cena Apple xStock je $ 268.67. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Apple xStock stále dobrou investíciou?
Apple xStock zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do AAPLX, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Apple xStock?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Apple xStock v hodnote $ 61.19K.
Aká je aktuálna cena Apple xStock?
Živá cena AAPLX sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Apple xStock vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena AAPLX, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Apple xStock?
Cenu AAPLX ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,847.82
+2.03%
ETH
3,430.15
+4.02%
SOL
163.09
+4.94%
COAI
1.1887
+8.78%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre AAPLX na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár AAPLX/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Apple xStock pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Apple xStock v tomto roku?
Cena Apple xStock by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Apple xStock (AAPLX).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:19:31 (UTC+8)
Apple xStock (AAPLX) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.