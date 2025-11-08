BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Apple je 267.88USD. Trhová kapitalizácia AAPLON je 2,787,164.9638197356USD. Sledujte aktualizácie cien AAPLON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

$267.88
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:19:24 (UTC+8)

Dnešná cena Apple

Aktuálna dnešná cena Apple (AAPLON) je $ 267.88, s 1.19% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny AAPLON na USD konverzný kurz je $ 267.88 za AAPLON.

Apple sa v súčasnosti radí na #1637 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 2.79M, pričom počet coinov v obehu je 10.40K AAPLON. Počas posledných 24 hodín sa AAPLONobchodovalo v rozmedzí od $ 267.85 (low) do $ 272.51 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 284.4314753094952, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 226.40537622338067.

V krátkodobom vývoji sa AAPLON zmenilo o -0.28% za poslednú hodinu a o -1.57% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 54.99K.

Apple (AAPLON) informácie o trhu

$ 2.79M
$ 54.99K
$ 2.79M
10.40K
10,404.52801187
ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia Apple je $ 2.79M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 54.99K. Počet coinov v obehu AAPLON je 10.40K, pričom celková zásoba je 10404.52801187. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 2.79M.

História cien Apple v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 267.85
24 hod Low
$ 272.51
24 hod High

$ 267.85
$ 272.51
$ 284.4314753094952
$ 226.40537622338067
-0.28%

-1.19%

-1.57%

-1.57%

Apple (AAPLON) história cien USD

Sledujte zmeny cien Apple za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -3.2262-1.19%
30 dní$ +9.67+3.74%
60 dní$ +30.45+12.82%
90 dní$ +87.88+48.82%
Apple dnešná zmena ceny

Dnes AAPLON zaznamenal zmenu o $ -3.2262 (-1.19%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Apple zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +9.67 (+3.74%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Apple zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal AAPLON zmenu o $ +30.45 (+12.82%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Apple zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +87.88 (+48.82%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Apple (AAPLON)?

Pozrite si Applestránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Apple

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Apple, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Apple?

AAPLON appears to be a cryptocurrency token, not Apple Inc. stock. Cryptocurrency prices are typically influenced by:

Market sentiment and investor confidence
Trading volume and liquidity
Supply and demand dynamics
Regulatory news and compliance issues
Technology updates and roadmap progress
Partnership announcements
Overall crypto market trends
Social media buzz and community engagement

However, specific information about AAPLON's price drivers would require researching this particular token's fundamentals, use case, and market positioning.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Apple?

People want to know Apple (AAPL) stock price today for several key reasons: making informed investment decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, analyzing market trends, and assessing economic indicators. Real-time pricing helps investors respond to news, earnings reports, and market volatility that could impact their financial positions.

Cenové predikcie pre Apple

Cenová predikcia Apple (AAPLON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena AAPLON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Apple (AAPLON) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Apple mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Apple v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku AAPLON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Apple Cenové predikcie.

O Apple

AAPLON is a digital asset that operates within the realm of cryptocurrency. It is designed to facilitate transactions and exchanges on a decentralized platform, providing users with a secure and efficient means of conducting digital trades. The primary role of AAPLON is to serve as a medium of exchange, enabling users to transact and interact within the digital ecosystem. It employs a consensus mechanism for transaction verification, ensuring the integrity and security of the system. The supply and issuance model of AAPLON is based on predefined algorithms, which are designed to maintain the stability and sustainability of the asset. This crypto asset is typically used in various digital transactions, including but not limited to, online purchases, peer-to-peer payments, and digital asset trading.

Ako nakupovať a investovať Apple

Ste pripravení začať s Apple? Nákup AAPLON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Apple. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Apple (AAPLON) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 10.40K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Apple sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Apple

Vlastníctvo Apple vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Apple (AAPLON) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Apple (AAPLON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Apple Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Apple zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna Apple webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Apple

Akú hodnotu bude mať 1 Apple v roku 2030?
Ak by hodnota Apple rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Apple podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Apple (AAPLON) dôležité aktualizácie v odvetví

Top správy

Pozrite si viac informácií o Apple

$267.88
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$22.29
$0.00007654
$0.009861
$0.000011000
$0.18099
$0.20016
Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

