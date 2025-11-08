Aktuálna dnešná cena Apple je 267.88USD. Trhová kapitalizácia AAPLON je 2,787,164.9638197356USD. Sledujte aktualizácie cien AAPLON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Apple je 267.88USD. Trhová kapitalizácia AAPLON je 2,787,164.9638197356USD. Sledujte aktualizácie cien AAPLON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Apple (AAPLON) je $ 267.88, s 1.19% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny AAPLON na USD konverzný kurz je $ 267.88 za AAPLON.
Apple sa v súčasnosti radí na #1637 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 2.79M, pričom počet coinov v obehu je 10.40K AAPLON. Počas posledných 24 hodín sa AAPLONobchodovalo v rozmedzí od $ 267.85 (low) do $ 272.51 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 284.4314753094952, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 226.40537622338067.
V krátkodobom vývoji sa AAPLON zmenilo o -0.28% za poslednú hodinu a o -1.57% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 54.99K.
Apple (AAPLON) informácie o trhu
No.1637
$ 2.79M
$ 54.99K
$ 2.79M
10.40K
10,404.52801187
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia Apple je $ 2.79M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 54.99K. Počet coinov v obehu AAPLON je 10.40K, pričom celková zásoba je 10404.52801187. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 2.79M.
História cien Apple v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 267.85
24 hod Low
$ 272.51
24 hod High
$ 267.85
$ 272.51
$ 284.4314753094952
$ 226.40537622338067
-0.28%
-1.19%
-1.57%
-1.57%
Apple (AAPLON) história cien USD
Sledujte zmeny cien Apple za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -3.2262
-1.19%
30 dní
$ +9.67
+3.74%
60 dní
$ +30.45
+12.82%
90 dní
$ +87.88
+48.82%
Apple dnešná zmena ceny
Dnes AAPLON zaznamenal zmenu o $ -3.2262 (-1.19%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Apple zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +9.67 (+3.74%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Apple zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal AAPLON zmenu o $ +30.45 (+12.82%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Apple zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +87.88 (+48.82%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Apple (AAPLON)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Apple, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Apple?
AAPLON appears to be a cryptocurrency token, not Apple Inc. stock. Cryptocurrency prices are typically influenced by:
Market sentiment and investor confidence Trading volume and liquidity Supply and demand dynamics Regulatory news and compliance issues Technology updates and roadmap progress Partnership announcements Overall crypto market trends Social media buzz and community engagement
However, specific information about AAPLON's price drivers would require researching this particular token's fundamentals, use case, and market positioning.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Apple?
People want to know Apple (AAPL) stock price today for several key reasons: making informed investment decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, analyzing market trends, and assessing economic indicators. Real-time pricing helps investors respond to news, earnings reports, and market volatility that could impact their financial positions.
Cenové predikcie pre Apple
Cenová predikcia Apple (AAPLON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena AAPLON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Apple (AAPLON) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Apple mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
O Apple
AAPLON is a digital asset that operates within the realm of cryptocurrency. It is designed to facilitate transactions and exchanges on a decentralized platform, providing users with a secure and efficient means of conducting digital trades. The primary role of AAPLON is to serve as a medium of exchange, enabling users to transact and interact within the digital ecosystem. It employs a consensus mechanism for transaction verification, ensuring the integrity and security of the system. The supply and issuance model of AAPLON is based on predefined algorithms, which are designed to maintain the stability and sustainability of the asset. This crypto asset is typically used in various digital transactions, including but not limited to, online purchases, peer-to-peer payments, and digital asset trading.
Ak by hodnota Apple rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Apple podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíApple?
Dnešná cena Apple je $ 267.88. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Apple stále dobrou investíciou?
Apple zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do AAPLON, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Apple?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Apple v hodnote $ 54.99K.
Aká je aktuálna cena Apple?
Živá cena AAPLON sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Apple vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena AAPLON, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Apple?
Cenu AAPLON ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,879.65
+2.06%
ETH
3,432.01
+4.07%
SOL
163.16
+4.98%
COAI
1.191
+8.99%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre AAPLON na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár AAPLON/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Apple pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Apple v tomto roku?
Cena Apple by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Apple (AAPLON).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:19:24 (UTC+8)
