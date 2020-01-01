Ancient8 (A8) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Ancient8 (A8) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Ancient8 (A8) informácie

Ancient8 builds Ethereum L2 for Gaming on OP Stack with Celestia Underneath, offering a suite of Web3 gaming infrastructure tools that serve as the distribution and marketing channel for games globally.

Oficiálna webová stránka:
https://ancient8.gg
Biela kniha:
https://docs.ancient8.gg/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x3E5A19c91266aD8cE2477B91585d1856B84062dF

Ancient8 (A8) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Ancient8 (A8) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 32.26M

Celková ponuka:
$ 1.00B

Počet coinov v obehu:
$ 372.18M

FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 86.67M

Historické maximum:
$ 0.49563

Historické minimum:
$ 0.061919935797642725

Aktuálna cena:
$ 0.08667


Ancient8 (A8) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Ancient8 (A8) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet A8 tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu A8 tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili A8 tokenomiku, preskúmajte cenu A8 tokenu naživo!

Ako kúpiť A8

Máte záujem pridať Ancient8 (A8) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu A8 vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Ancient8 (A8) história cien

Analýza histórie cien A8 pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

A8 cenová predikcia

Chcete vedieť, kam A8 asi smeruje? Naša A8 stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.