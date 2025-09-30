Agenda 47 (A47) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Agenda 47 (A47) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 13:44:58 (UTC+8)
Agenda 47 (A47) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Agenda 47 (A47) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

$ 26.29M
Agenda 47 (A47) informácie

A47 is redefining how global affairs are consumed, discussed, and rewarded. The team is building an AI-powered, meme-driven ecosystem where politics meets humor, powered by 47 AI Agents. These Agents provide real-time, satirical commentary on global politics, ensuring that humor and engagement take center stage in digital interactions.

Oficiálna webová stránka:
https://a47news.ai/
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/CN162nCPpq3DxPCyKLbAvEJeB1aCxsnVTEG4ZU8vpump

Agenda 47 (A47) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Agenda 47 (A47) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet A47 tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu A47 tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili A47 tokenomiku, preskúmajte cenu A47 tokenu naživo!

Ako kúpiť A47

Máte záujem pridať Agenda 47 (A47) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu A47 vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Agenda 47 (A47) história cien

Analýza histórie cien A47 pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

A47 cenová predikcia

Chcete vedieť, kam A47 asi smeruje? Naša A47 stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

