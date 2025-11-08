BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Arena-Z je 0.004007USD. Trhová kapitalizácia A2Z je 29,084,734.7914198260305USD. Sledujte aktualizácie cien A2Z v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Arena-Z Logo

Arena-Z kurz (A2Z)

Arena-Z (A2Z) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:19:17 (UTC+8)

Dnešná cena Arena-Z

Aktuálna dnešná cena Arena-Z (A2Z) je $ 0.004007, s 4.53% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny A2Z na USD konverzný kurz je $ 0.004007 za A2Z.

Arena-Z sa v súčasnosti radí na #694 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 29.08M, pričom počet coinov v obehu je 7.26B A2Z. Počas posledných 24 hodín sa A2Zobchodovalo v rozmedzí od $ 0.003488 (low) do $ 0.004116 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.011334315479668481, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.001493343055757559.

V krátkodobom vývoji sa A2Z zmenilo o +0.50% za poslednú hodinu a o +3.24% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 86.19K.

Arena-Z (A2Z) informácie o trhu

Aktuálna trhová kapitalizácia Arena-Z je $ 29.08M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 86.19K. Počet coinov v obehu A2Z je 7.26B, pričom celková zásoba je 9211096739.482862. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 40.07M.

História cien Arena-Z v USD

Arena-Z (A2Z) história cien USD

Sledujte zmeny cien Arena-Z za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00017365+4.53%
30 dní$ -0.001858-31.68%
60 dní$ -0.002423-37.69%
90 dní$ -0.003785-48.58%
Arena-Z dnešná zmena ceny

Dnes A2Z zaznamenal zmenu o $ +0.00017365 (+4.53%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Arena-Z zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.001858 (-31.68%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Arena-Z zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal A2Z zmenu o $ -0.002423 (-37.69%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Arena-Z zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.003785 (-48.58%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Arena-Z (A2Z)?

Pozrite si Arena-Zstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Arena-Z

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Arena-Z, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Arena-Z?

Arena-Z (A2Z) prices are influenced by several key factors:

Supply and Demand: Token scarcity and trading volume directly impact price movements.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect A2Z valuation.

Utility and Adoption: Real-world use cases and platform growth drive demand.

Trading Volume: Higher liquidity typically reduces price volatility.

Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost token value.

Regulatory News: Government policies on crypto affect investor behavior.

Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators influence short-term price action.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Arena-Z?

People want to know Arena-Z (A2Z) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Cenové predikcie pre Arena-Z

Cenová predikcia Arena-Z (A2Z) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena A2Z v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Arena-Z (A2Z) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Arena-Z mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Arena-Z v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku A2Z cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Arena-Z Cenové predikcie.

O Arena-Z

A2Z is a digital asset designed to facilitate seamless transactions within the blockchain ecosystem. It operates on a decentralized network, utilizing a consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of the system. A2Z's primary role is to serve as a medium of exchange, allowing users to transfer value across the network quickly and efficiently. It is also used to incentivize participation in the network, rewarding users who contribute to the system's security and functionality. The asset's issuance model is fixed, with a predetermined supply released over time. This design aims to create a stable and predictable supply, reducing the risk of inflation. A2Z's versatility and robust design make it a valuable tool in the rapidly evolving world of blockchain technology.

Ako nakupovať a investovať Arena-Z

Ste pripravení začať s Arena-Z? Nákup A2Z na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Arena-Z. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Arena-Z (A2Z) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 7.26B tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Arena-Z sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

