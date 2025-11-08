Aktuálna dnešná cena Arena-Z je 0.004007USD. Trhová kapitalizácia A2Z je 29,084,734.7914198260305USD. Sledujte aktualizácie cien A2Z v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Arena-Z je 0.004007USD. Trhová kapitalizácia A2Z je 29,084,734.7914198260305USD. Sledujte aktualizácie cien A2Z v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Arena-Z (A2Z) je $ 0.004007, s 4.53% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny A2Z na USD konverzný kurz je $ 0.004007 za A2Z.
Arena-Z sa v súčasnosti radí na #694 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 29.08M, pričom počet coinov v obehu je 7.26B A2Z. Počas posledných 24 hodín sa A2Zobchodovalo v rozmedzí od $ 0.003488 (low) do $ 0.004116 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.011334315479668481, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.001493343055757559.
V krátkodobom vývoji sa A2Z zmenilo o +0.50% za poslednú hodinu a o +3.24% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 86.19K.
Arena-Z (A2Z) informácie o trhu
No.694
$ 29.08M
$ 86.19K
$ 40.07M
7.26B
10,000,000,000
9,211,096,739.482862
72.58%
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia Arena-Z je $ 29.08M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 86.19K. Počet coinov v obehu A2Z je 7.26B, pričom celková zásoba je 9211096739.482862. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 40.07M.
História cien Arena-Z v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.003488
24 hod Low
$ 0.004116
24 hod High
$ 0.003488
$ 0.004116
$ 0.011334315479668481
$ 0.001493343055757559
+0.50%
+4.53%
+3.24%
+3.24%
Arena-Z (A2Z) história cien USD
Sledujte zmeny cien Arena-Z za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00017365
+4.53%
30 dní
$ -0.001858
-31.68%
60 dní
$ -0.002423
-37.69%
90 dní
$ -0.003785
-48.58%
Arena-Z dnešná zmena ceny
Dnes A2Z zaznamenal zmenu o $ +0.00017365 (+4.53%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Arena-Z zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.001858 (-31.68%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Arena-Z zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal A2Z zmenu o $ -0.002423 (-37.69%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Arena-Z zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.003785 (-48.58%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Arena-Z (A2Z)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Arena-Z, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Arena-Z?
Arena-Z (A2Z) prices are influenced by several key factors:
Supply and Demand: Token scarcity and trading volume directly impact price movements.
People want to know Arena-Z (A2Z) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.
Cenové predikcie pre Arena-Z
Cenová predikcia Arena-Z (A2Z) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena A2Z v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Arena-Z (A2Z) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Arena-Z mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Arena-Z v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku A2Z cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Arena-Z Cenové predikcie.
O Arena-Z
A2Z is a digital asset designed to facilitate seamless transactions within the blockchain ecosystem. It operates on a decentralized network, utilizing a consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of the system. A2Z's primary role is to serve as a medium of exchange, allowing users to transfer value across the network quickly and efficiently. It is also used to incentivize participation in the network, rewarding users who contribute to the system's security and functionality. The asset's issuance model is fixed, with a predetermined supply released over time. This design aims to create a stable and predictable supply, reducing the risk of inflation. A2Z's versatility and robust design make it a valuable tool in the rapidly evolving world of blockchain technology.
Ako nakupovať a investovať Arena-Z
Ste pripravení začať s Arena-Z? Nákup A2Z na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Arena-Z. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Arena-Z (A2Z) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 7.26B tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Arena-Z sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Arena-Z
Vlastníctvo Arena-Z vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Ak by hodnota Arena-Z rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Arena-Z podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíArena-Z?
Dnešná cena Arena-Z je $ 0.004007. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Arena-Z stále dobrou investíciou?
Arena-Z zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do A2Z, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Arena-Z?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Arena-Z v hodnote $ 86.19K.
Aká je aktuálna cena Arena-Z?
Živá cena A2Z sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Arena-Z vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena A2Z, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Arena-Z?
Cenu A2Z ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,888.42
+2.07%
ETH
3,432.36
+4.09%
SOL
163.02
+4.89%
COAI
1.192
+9.08%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre A2Z na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár A2Z/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Arena-Z pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Arena-Z v tomto roku?
Cena Arena-Z by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Arena-Z (A2Z).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:19:17 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.