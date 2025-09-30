717ai by Virtuals (WIRE) tokenomika

717ai by Virtuals (WIRE) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o 717ai by Virtuals (WIRE) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
717ai by Virtuals (WIRE) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre 717ai by Virtuals (WIRE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 4.18M
$ 4.18M$ 4.18M
Celková ponuka:
$ 962.19M
$ 962.19M$ 962.19M
Počet coinov v obehu:
$ 954.81M
$ 954.81M$ 954.81M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 4.21M
$ 4.21M$ 4.21M
Historické maximum:
$ 0.01085047
$ 0.01085047$ 0.01085047
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuálna cena:
$ 0.00437628
$ 0.00437628$ 0.00437628

717ai by Virtuals (WIRE) informácie

717ai is an AI OTC Settlement Agent designed to interpret institutional-grade market data, execute on-chain investment strategies, enhance OTC settlement timelines/pricing, and aggregate stablecoin conversions. Additionally, $WIRE token grants access to institutional-grade market insights and other price data via 717ai Terminal. A $WIRE token buyback and burn model is funded via settlement revenue earned by 717ai.

Oficiálna webová stránka:
https://app.virtuals.io/virtuals/16104
Biela kniha:
https://www.717ai.io/wire-litepaper

717ai by Virtuals (WIRE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky 717ai by Virtuals (WIRE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet WIRE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu WIRE tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili WIRE tokenomiku, preskúmajte cenu WIRE tokenu naživo!

WIRE cenová predikcia

Chcete vedieť, kam WIRE asi smeruje? Naša WIRE stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

