Aktuálna dnešná cena The Official 67 Coin je 0.013086USD. Trhová kapitalizácia 67 je 13,081,812.48USD. Sledujte aktualizácie cien 67 v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena The Official 67 Coin je 0.013086USD. Trhová kapitalizácia 67 je 13,081,812.48USD. Sledujte aktualizácie cien 67 v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

The Official 67 Coin kurz (67)

1 67 na USD aktuálnu cenu:

$0.013084
-2.27%1D
USD
The Official 67 Coin (67) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2026-01-23 05:32:05 (UTC+8)

Dnešná cena The Official 67 Coin

Aktuálna dnešná cena The Official 67 Coin (67) je $ 0.013086, s 2.27% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny 67 na USD konverzný kurz je $ 0.013086 za 67.

The Official 67 Coin sa v súčasnosti radí na #912 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 13.08M, pričom počet coinov v obehu je 999.68M 67. Počas posledných 24 hodín sa 67obchodovalo v rozmedzí od $ 0.01242 (low) do $ 0.015184 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.043900645791901, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000086375925910336.

V krátkodobom vývoji sa 67 zmenilo o +2.19% za poslednú hodinu a o -61.59% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 90.82K.

The Official 67 Coin (67) informácie o trhu

$ 13.08M
$ 90.82K
$ 13.08M
999.68M
999,680,000
999,680,000
100.00%

SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia The Official 67 Coin je $ 13.08M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 90.82K. Počet coinov v obehu 67 je 999.68M, pričom celková zásoba je 999680000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 13.08M.

História cien The Official 67 Coin v USD

$ 0.01242
24 hod Low
24 hod High

+2.19%

-2.27%

-61.59%

-61.59%

The Official 67 Coin (67) história cien USD

Sledujte zmeny cien The Official 67 Coin za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.00030391-2.27%
30 dní$ -0.011003-45.68%
60 dní$ -0.005324-28.92%
90 dní$ +0.008086+161.72%
The Official 67 Coin dnešná zmena ceny

Dnes 67 zaznamenal zmenu o $ -0.00030391 (-2.27%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

The Official 67 Coin zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.011003 (-45.68%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

The Official 67 Coin zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal 67 zmenu o $ -0.005324 (-28.92%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

The Official 67 Coin zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.008086 (+161.72%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby The Official 67 Coin (67)?

Pozrite si The Official 67 Coinstránku histórie cien.

Cenové predikcie pre The Official 67 Coin

Cenová predikcia The Official 67 Coin (67) pre rok 2030 (o 4 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena 67 v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
The Official 67 Coin (67) Cenová predikcia pre 2040 (o 14 roky)

V roku 2040 by cena The Official 67 Coin mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne The Official 67 Coin v 2026–2027? Navštívte našu stránku 67 cenová predikcia pre roky 2026–2027 a to kliknutím na The Official 67 Coin Cenová predikcia.

Ako nakupovať a investovať The Official 67 Coin

Sprievodca – ako kúpiť The Official 67 Coin (67)

Čo môžete urobiť s The Official 67 Coin

Čo je The Official 67 Coin (67)

The Official 67 Coin - created by Mav Trevillian, known as one of the main originators of the 67 meme.

The Official 67 Coin Zdroj

Pre hlbšie pochopenie The Official 67 Coin zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna The Official 67 Coin webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o The Official 67 Coin

Posledná aktualizácia stránky: 2026-01-23 05:32:05 (UTC+8)

Pozrite si viac informácií o The Official 67 Coin

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

