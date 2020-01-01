5thScape (5SCAPE) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o 5thScape (5SCAPE) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

5thScape (5SCAPE) informácie

5thScape is an innovative VR and AR ecosystem integrating blockchain technology to revolutionize gaming, entertainment, and digital experiences. The platform offers immersive VR games and experiences, supported by advanced hardware and the 5SCAPE token.

Oficiálna webová stránka:
https://5thscape.com/
Biela kniha:
https://docs.5thscape.com/whitepaper
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x0688977ae5b10075f46519063Fd2f03aDC052C1f

5thScape (5SCAPE) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre 5thScape (5SCAPE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
--
----
Celková ponuka:
$ 5.21B
$ 5.21B$ 5.21B
Počet coinov v obehu:
--
----
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 799.37K
$ 799.37K$ 799.37K
Historické maximum:
$ 0.006
$ 0.006$ 0.006
Historické minimum:
--
----
Aktuálna cena:
$ 0.0001534
$ 0.0001534$ 0.0001534

5thScape (5SCAPE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky 5thScape (5SCAPE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet 5SCAPE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu 5SCAPE tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili 5SCAPE tokenomiku, preskúmajte cenu 5SCAPE tokenu naživo!

Ako kúpiť 5SCAPE

Máte záujem pridať 5thScape (5SCAPE) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu 5SCAPE vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

5thScape (5SCAPE) história cien

Analýza histórie cien 5SCAPE pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

5SCAPE cenová predikcia

Chcete vedieť, kam 5SCAPE asi smeruje? Naša 5SCAPE stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.