Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre 4TRUMP (4WIN) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
4TRUMP (4WIN) informácie
What is the project about? 4TRUMP (4WIN) is a revolutionary meme coin that aims to unite the power of meme culture and the spirit of innovation under one banner. The project draws inspiration from the enigmatic figures of Donald Trump, blending their influence and the meme-centric ethos into a cryptocurrency that is as engaging as it is powerful. With the vision of creating a meme coin that transcends the boundaries of traditional digital currencies, 4TRUMP (4WIN) is poised to redefine the landscape of meme coins in the blockchain ecosystem.
What makes your project unique? The unique concept of truly a decentralized platform, renounced contract and exceptional development team backing the project have seen 4TRUMP grow massively and achieve alot of success in a short time frame
History of your project? We set out to create a community-driven token with strong tokenomics, transparency, and fun. Since then, 4TRUMP has established itself as a leading player in the world of meme tokens, with a growing community and exciting plans for the future.
What's next for your project? We're focused on building a strong and sustainable token economy that rewards long-term holders and fosters a vibrant community.
What can your token be used for? 4TRUMP (4WIN) is a meme-focused cryptocurrency on the Solana blockchain, creatively leveraging political and pop culture themes for community engagement and humor. This token embodies the playful spirit of meme culture in the crypto sphere, attracting participants interested in speculative investments tied to cultural phenomena As a community-driven project, it aims to capitalize on the virality of memes, encouraging a fun and engaging atmosphere among its holders.
4TRUMP (4WIN) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky 4TRUMP (4WIN) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet 4WIN tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu 4WIN tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili 4WIN tokenomiku, preskúmajte cenu 4WIN tokenu naživo!
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
