$4CHAN is a meme token on the Ethereum Network.
4ChanToken represents a global crypto community that pays homage to the memetic powerhouses of the internet as Pepe, Doge, Shib and all major memes inventor combining them all into one super meme token that is $4CHAN. At its core, 4ChanToken embodies the untamed spirit of the notorious 4chan imageboard, where iconic memes are born, nurtured, and unleashed upon the world. With an unyielding spirit of irreverence and a touch of mischief, $4CHAN has emerged as the darling of meme enthusiasts, internet dwellers, and crypto aficionados alike.
The foundation of 4ChanToken lies in its community. We’ve harnessed the chaotic energy of this digital realm to create a currency that celebrates the power of memetic expression, empowering users to engage in a truly unique and decentralized economy. As a passionate supporter, you’ll join a vibrant ecosystem where dank memes and viral sensations are the lifeblood of commerce. 4ChanToken is more than just a digital currency – it’s the place where memes are born.
The ultimate playground for memelords and crypto degens. Based on the simplicity of holdrs/volume operating a store of value.
The identification of this value is best described as 'digital gold'. That $4chan can ultimately represent a superior store of value relative to all other forms of memecoins by embodying all memes in one token as the factual birthplace of all popular memes.
4Chan (4CHAN) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky 4Chan (4CHAN) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet 4CHAN tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu 4CHAN tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
4CHAN cenová predikcia
Chcete vedieť, kam 4CHAN asi smeruje? Naša 4CHAN stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
