4EVERLAND (4EVER) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o 4EVERLAND (4EVER) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 12:39:14 (UTC+8)
USD

4EVERLAND (4EVER) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre 4EVERLAND (4EVER) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 3.87M
$ 3.87M
Celková ponuka:
$ 10.00B
$ 10.00B
Počet coinov v obehu:
$ 1.81B
$ 1.81B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 21.32M
$ 21.32M
Historické maximum:
$ 0.01
$ 0.01
Historické minimum:
$ 0.001000731990503339
$ 0.001000731990503339
Aktuálna cena:
$ 0.002132
$ 0.002132

4EVERLAND (4EVER) informácie

4EVERLAND is a Web3 cloud computing platform that integrates storage, networking, and computational capabilities. Focused on the DePIN+AI track, 4EVERLAND helps developers smoothly transition from Web2 to Web3, providing infrastructure for millions of Web3 developers and applications.

Oficiálna webová stránka:
https://www.4everland.org
Biela kniha:
https://docs.4everland.org/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xe355De6a6043b0580Ff5A26b46051A4809B12793

4EVERLAND (4EVER) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky 4EVERLAND (4EVER) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet 4EVER tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu 4EVER tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili 4EVER tokenomiku, preskúmajte cenu 4EVER tokenu naživo!

Ako kúpiť 4EVER

Máte záujem pridať 4EVERLAND (4EVER) do svojho portfólia?

4EVERLAND (4EVER) história cien

Analýza histórie cien 4EVER pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

4EVER cenová predikcia

Chcete vedieť, kam 4EVER asi smeruje? Naša 4EVER stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov