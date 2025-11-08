Aktuálna dnešná cena 401jK je 0.01081558USD. Trhová kapitalizácia 401JK je 10,850,094USD. Sledujte aktualizácie cien 401JK v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena 401jK je 0.01081558USD. Trhová kapitalizácia 401JK je 10,850,094USD. Sledujte aktualizácie cien 401JK v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena 401jK (401JK) je $ 0.01081558, s 11.55% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny 401JK na USD konverzný kurz je $ 0.01081558 za 401JK.
401jK sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 10,850,094, pričom počet coinov v obehu je 999.34M 401JK. Počas posledných 24 hodín sa 401JKobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00909005 (low) do $ 0.01090255 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.01195204, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.
V krátkodobom vývoji sa 401JK zmenilo o +0.34% za poslednú hodinu a o +84.28% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
401jK (401JK) informácie o trhu
$ 10.85M
--
$ 10.85M
999.34M
999,343,162.006817
Aktuálna trhová kapitalizácia 401jK je $ 10.85M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu 401JK je 999.34M, pričom celková zásoba je 999343162.006817. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 10.85M.
História cien 401jK v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00909005
24 hod Low
$ 0.01090255
24 hod High
$ 0.00909005
$ 0.01090255
$ 0.01195204
$ 0
+0.34%
+11.55%
+84.28%
+84.28%
401jK (401JK) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z 401jK na USDpohybovala na $ +0.00112005. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny 401jK na USD pohybovala na $ +0.0248326333. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny 401jK na USD pohybovala na $ +0.8849826227. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny 401jK na USD pohybovala na $ 0.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00112005
+11.55%
30 dní
$ +0.0248326333
+229.60%
60 dní
$ +0.8849826227
+8,182.48%
90 dní
$ 0
--
Cenové predikcie pre 401jK
Cenová predikcia 401jK (401JK) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena 401JK v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia 401jK (401JK) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena 401jK mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne 401jK v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku 401JK cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na 401jK Cenové predikcie.
Čo je 401jK (401JK)
The 401jk (just kidding) meme is a satirical punch in the gut in the face of the concept of retirement and also the 401k. The 401k total holdings are valued at around $12 trillion USD and it is the most popular retirement savings plan in the US. As time passes forevermore true retirement, or as we like to call it real freedom will only become much harder and harder for people to attain.
Through meme fueled laser focus and cyperphunk ideology the 401jK meme retirement fund token and community aim to point out the absurdities of how rigged our current system is, and how only insiders and those with power are starting the benefit from the increased centralization of cryptocurrency.........while also aiming to flip the $12 trillion USD 401k system to achieve freedom before our backs and knees are breaking.
Ak by hodnota 401jK rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do 401jK podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojí401jK?
Dnešná cena 401jK je $ 0.01081558. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je 401jK stále dobrou investíciou?
401jK zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do 401JK, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s 401jK?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo 401jK v hodnote --.
Aká je aktuálna cena 401jK?
Živá cena 401JK sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu 401jK vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena 401JK, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu 401jK?
Cenu 401JK ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,761.28
+2.93%
ETH
3,463.45
+5.03%
SOL
163.56
+5.24%
COAI
1.1501
+5.25%
USDC
1.0003
-0.02%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre 401JK na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár 401JK/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena 401jK pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena 401jK v tomto roku?
Cena 401jK by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu 401jK (401JK).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:50:39 (UTC+8)
