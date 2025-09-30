3ULL (3ULL) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o 3ULL (3ULL) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 12:39:07 (UTC+8)
USD

3ULL (3ULL) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre 3ULL (3ULL) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 9.58M
Celková ponuka:
$ 15.59B
Počet coinov v obehu:
$ 14.49B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 33.07M
Historické maximum:
$ 0.0112001
Historické minimum:
$ 0.000275923973430748
Aktuálna cena:
$ 0.0006613
3ULL (3ULL) informácie

PLAYA3ULL GAMES combines NFTs Cryptocurrency and PC based games to enhance the gaming experience significantly.

Oficiálna webová stránka:
https://playa3ull.games
Biela kniha:
https://playa3ull.games/WHITEPAPER_PLAYA3ULL_GAMES.pdf
Prieskumník blokov:
https://snowtrace.io/token/0xa77e70d0af1ac7ff86726740db1bd065c3566937

3ULL (3ULL) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky 3ULL (3ULL) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet 3ULL tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu 3ULL tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili 3ULL tokenomiku, preskúmajte cenu 3ULL tokenu naživo!

Ako kúpiť 3ULL

Máte záujem pridať 3ULL (3ULL) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu 3ULL vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

3ULL (3ULL) história cien

Analýza histórie cien 3ULL pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

3ULL cenová predikcia

Chcete vedieť, kam 3ULL asi smeruje? Naša 3ULL stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov