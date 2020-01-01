MOON (2MOON) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o MOON (2MOON) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
MOON (2MOON) informácie

MOON is the ultimate AI-powered game where you can explore, colonize and create a thriving civilization on the moon! Developed on the binance blockchain, in partnership with NASA and SpaceX astronauts, MOON is an interactive game that takes you on an out-of-this-world adventure, offering a plethora of opportunities to build businesses, form communities, and engage in social and political activities, all set in a captivating lunar landscape.

Oficiálna webová stránka:
https://moon.ws/
Biela kniha:
https://whitepaper.moon.ws/moon-whitepaper
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x817b32d386cFc1F872de306DfAeDfDa36429cA1E

MOON (2MOON) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre MOON (2MOON) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 121.22K
Celková ponuka:
$ 100.00B
Počet coinov v obehu:
$ 63.47B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 191.00K
Historické maximum:
$ 0.00068
Historické minimum:
$ 0.000001022454904529
Aktuálna cena:
$ 0.00000191
MOON (2MOON) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky MOON (2MOON) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet 2MOON tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu 2MOON tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili 2MOON tokenomiku, preskúmajte cenu 2MOON tokenu naživo!

Ako kúpiť 2MOON

Máte záujem pridať MOON (2MOON) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu 2MOON vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

MOON (2MOON) história cien

Analýza histórie cien 2MOON pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

2MOON cenová predikcia

Chcete vedieť, kam 2MOON asi smeruje? Naša 2MOON stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

