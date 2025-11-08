BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena 200Million je 0.000331USD. Trhová kapitalizácia 200M je --USD. Sledujte aktualizácie cien 200M v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

1 200M na USD aktuálnu cenu:

$0.000331
+1.53%1D
USD
200Million (200M) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:31:47 (UTC+8)

Dnešná cena 200Million

Aktuálna dnešná cena 200Million (200M) je $ 0.000331, s 1.53% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny 200M na USD konverzný kurz je $ 0.000331 za 200M.

200Million sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- 200M. Počas posledných 24 hodín sa 200Mobchodovalo v rozmedzí od $ 0.000324 (low) do $ 0.000477 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa 200M zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o -92.40% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 1.95K.

200Million (200M) informácie o trhu

$ 1.95K
$ 331.00K
--
1,000,000,000
SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia 200Million je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 1.95K. Počet coinov v obehu 200M je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 331.00K.

História cien 200Million v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.000324
24 hod Low
$ 0.000477
24 hod High

$ 0.000324
$ 0.000477
--
--
0.00%

+1.53%

-92.40%

-92.40%

200Million (200M) história cien USD

Sledujte zmeny cien 200Million za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00000499+1.53%
30 dní$ -0.005674-94.49%
60 dní$ -0.004669-93.38%
90 dní$ -0.004669-93.38%
200Million dnešná zmena ceny

Dnes 200M zaznamenal zmenu o $ +0.00000499 (+1.53%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

200Million zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.005674 (-94.49%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

200Million zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal 200M zmenu o $ -0.004669 (-93.38%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

200Million zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.004669 (-93.38%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby 200Million (200M)?

Pozrite si 200Millionstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre 200Million

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby 200Million, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny 200Million?

Several key factors influence 200Million (200M) token prices:

Supply & Demand: Token circulation, burning mechanisms, and market demand drive price movements.

Market Sentiment: Investor confidence, community support, and overall crypto market trends affect valuation.

Utility & Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform integration increase value.

Trading Volume: Higher liquidity and exchange listings improve price stability.

Development Progress: Team updates, roadmap milestones, and technical improvements impact investor interest.

External Factors: Regulatory news, Bitcoin correlation, and broader economic conditions influence all crypto prices.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu 200Million?

People want to know 200Million token price today because they are investors or potential buyers tracking their investment value. Real-time price data helps them make informed trading decisions, assess portfolio performance, monitor market trends, and determine optimal buy/sell timing. Price transparency is crucial for cryptocurrency investment strategies.

Cenové predikcie pre 200Million

Cenová predikcia 200Million (200M) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena 200M v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia 200Million (200M) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena 200Million mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne 200Million v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku 200M cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na 200Million Cenové predikcie.

O 200Million

200M is a cryptocurrency asset that operates on the Ethereum blockchain. As an ERC-20 token, 200M's primary function is to facilitate transactions within a specific ecosystem, serving as a utility token. It is used to incentivize and reward user participation, and can be used for various transactions and operations within its native platform. The token's issuance and supply model follow the standard protocols of Ethereum-based tokens, with a fixed supply that was determined at the time of its launch. 200M's value and utility are intrinsically tied to the health and activity of its native platform, making it a vital component of its respective digital ecosystem.

Ako nakupovať a investovať 200Million

Ste pripravení začať s 200Million? Nákup 200M na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom 200Million. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu 200Million (200M) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a 200Million sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo je 200Million (200M)

$200M is a Soviet-style meme project launched on Solana in July 2025 via Bonk.fun. It reimagines market-cap growth as a planned economy for memes: a fixed-supply token (1B total) managed through a milestone-based unlock schedule, echoing a five-year plan. The campaign advances through clearly defined stages, each tied to FDV growth, until the ultimate directive is fulfilled—$200M FDV secured.

200Million Zdroj

Pre hlbšie pochopenie 200Million zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna 200Million webová stránka
Prieskumník blokov

