Aktuálna dnešná cena 200Million je 0.000331USD. Trhová kapitalizácia 200M je --USD. Sledujte aktualizácie cien 200M v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena 200Million je 0.000331USD. Trhová kapitalizácia 200M je --USD. Sledujte aktualizácie cien 200M v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena 200Million (200M) je $ 0.000331, s 1.53% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny 200M na USD konverzný kurz je $ 0.000331 za 200M.
200Million sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- 200M. Počas posledných 24 hodín sa 200Mobchodovalo v rozmedzí od $ 0.000324 (low) do $ 0.000477 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa 200M zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o -92.40% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 1.95K.
200Million (200M) informácie o trhu
--
----
$ 1.95K
$ 1.95K$ 1.95K
$ 331.00K
$ 331.00K$ 331.00K
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
SOL
Aktuálna trhová kapitalizácia 200Million je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 1.95K. Počet coinov v obehu 200M je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 331.00K.
História cien 200Million v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.000324
$ 0.000324$ 0.000324
24 hod Low
$ 0.000477
$ 0.000477$ 0.000477
24 hod High
$ 0.000324
$ 0.000324$ 0.000324
$ 0.000477
$ 0.000477$ 0.000477
--
----
--
----
0.00%
+1.53%
-92.40%
-92.40%
200Million (200M) história cien USD
Sledujte zmeny cien 200Million za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00000499
+1.53%
30 dní
$ -0.005674
-94.49%
60 dní
$ -0.004669
-93.38%
90 dní
$ -0.004669
-93.38%
200Million dnešná zmena ceny
Dnes 200M zaznamenal zmenu o $ +0.00000499 (+1.53%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
200Million zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.005674 (-94.49%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
200Million zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal 200M zmenu o $ -0.004669 (-93.38%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
200Million zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.004669 (-93.38%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby 200Million (200M)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby 200Million, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny 200Million?
Several key factors influence 200Million (200M) token prices:
Market Sentiment: Investor confidence, community support, and overall crypto market trends affect valuation.
Utility & Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform integration increase value.
Trading Volume: Higher liquidity and exchange listings improve price stability.
Development Progress: Team updates, roadmap milestones, and technical improvements impact investor interest.
External Factors: Regulatory news, Bitcoin correlation, and broader economic conditions influence all crypto prices.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu 200Million?
People want to know 200Million token price today because they are investors or potential buyers tracking their investment value. Real-time price data helps them make informed trading decisions, assess portfolio performance, monitor market trends, and determine optimal buy/sell timing. Price transparency is crucial for cryptocurrency investment strategies.
Cenové predikcie pre 200Million
Cenová predikcia 200Million (200M) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena 200M v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia 200Million (200M) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena 200Million mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne 200Million v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku 200M cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na 200Million Cenové predikcie.
O 200Million
200M is a cryptocurrency asset that operates on the Ethereum blockchain. As an ERC-20 token, 200M's primary function is to facilitate transactions within a specific ecosystem, serving as a utility token. It is used to incentivize and reward user participation, and can be used for various transactions and operations within its native platform. The token's issuance and supply model follow the standard protocols of Ethereum-based tokens, with a fixed supply that was determined at the time of its launch. 200M's value and utility are intrinsically tied to the health and activity of its native platform, making it a vital component of its respective digital ecosystem.
Ako nakupovať a investovať 200Million
Ste pripravení začať s 200Million? Nákup 200M na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom 200Million. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu 200Million (200M) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a 200Million sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s 200Million
Vlastníctvo 200Million vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku.
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je 200Million (200M)
$200M is a Soviet-style meme project launched on Solana in July 2025 via Bonk.fun.
It reimagines market-cap growth as a planned economy for memes: a fixed-supply token (1B total) managed through a milestone-based unlock schedule, echoing a five-year plan.
The campaign advances through clearly defined stages, each tied to FDV growth, until the ultimate directive is fulfilled—$200M FDV secured.
$200M is a Soviet-style meme project launched on Solana in July 2025 via Bonk.fun.
It reimagines market-cap growth as a planned economy for memes: a fixed-supply token (1B total) managed through a milestone-based unlock schedule, echoing a five-year plan.
The campaign advances through clearly defined stages, each tied to FDV growth, until the ultimate directive is fulfilled—$200M FDV secured.
200Million Zdroj
Pre hlbšie pochopenie 200Million zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota 200Million rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do 200Million podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojí200Million?
Dnešná cena 200Million je $ 0.000331. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je 200Million stále dobrou investíciou?
200Million zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do 200M, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s 200Million?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo 200Million v hodnote $ 1.95K.
Aká je aktuálna cena 200Million?
Živá cena 200M sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu 200Million vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena 200M, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu 200Million?
Cenu 200M ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,011
+2.19%
ETH
3,422
+3.77%
SOL
161.36
+3.82%
COAI
1.1668
+6.78%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre 200M na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár 200M/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena 200Million pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena 200Million v tomto roku?
Cena 200Million by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu 200Million (200M).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:31:47 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.