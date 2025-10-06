Aktuálna R0AR TOKEN cena je dnes 0.01268 USD. Sledujte aktuálnu 1R0R na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte 1R0R cenový trend jednoducho na MEXC.Aktuálna R0AR TOKEN cena je dnes 0.01268 USD. Sledujte aktuálnu 1R0R na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte 1R0R cenový trend jednoducho na MEXC.

R0AR TOKEN Logo

R0AR TOKEN kurz (1R0R)

R0AR TOKEN (1R0R) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-06 05:26:19 (UTC+8)

R0AR TOKEN (1R0R) informácie o cene (USD)

R0AR TOKEN (1R0R) cena v reálnom čase je $ 0.01268. Za posledných 24 hodín sa obchodoval 1R0R v rozmedzí od najnižšej hodnoty $ 0.01264 do najvyššej hodnoty $ 0.01319, čo svedčí o aktívnej volatilite trhu. Najvyššia cena 1R0R je $ 0.05359728874422925, zatiaľ čo najnižšia cena v histórii je $ 0.003689277531738991.

Z hľadiska krátkodobej výkonnosti sa 1R0R zmenil o -0.24% za poslednú hodinu, -1.78% za 24 hodín a -26.07% za posledných 7 dní. Získate tak rýchly prehľad o jeho najnovších cenových trendoch a dynamike trhu na MEXC.

R0AR TOKEN (1R0R) informácie o trhu

Aktuálna trhová kapitalizácia R0AR TOKEN je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 10.44K. Počet coinov v obehu 1R0R je --, pričom celková zásoba je 1000000000010. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 126.80M.

R0AR TOKEN (1R0R) história cien USD

Sledujte zmeny cien R0AR TOKEN za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.0002298-1.78%
30 dní$ -0.02222-63.67%
60 dní$ -0.00796-38.57%
90 dní$ -0.00792-38.45%
R0AR TOKEN dnešná zmena ceny

Dnes 1R0R zaznamenal zmenu o $ -0.0002298 (-1.78%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

R0AR TOKEN zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.02222 (-63.67%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

R0AR TOKEN zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal 1R0R zmenu o $ -0.00796 (-38.57%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

R0AR TOKEN zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.00792 (-38.45%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby R0AR TOKEN (1R0R)?

Pozrite si R0AR TOKENstránku histórie cien.

Čo je R0AR TOKEN (1R0R)

R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all.

R0AR TOKEN je k dispozícii na MEXC, čo vám poskytuje pohodlie pri nákupe, držbe, prevode a stakovaní tokenu priamo na našej platforme. Či už ste skúsený investor alebo nováčik vo svete kryptomien, MEXC ponúka užívateľsky prívetivé rozhranie a množstvo nástrojov na efektívnu správu vašich R0AR TOKEN investícií. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o tomto tokene, pozývame vás na stránku s predstavením digitálnych aktív.

Okrem toho môžete:
- Skontrolujte 1R0R dostupnosť stakovania, aby ste videli, ako môžete získať odmeny za svoje držby.
- Prečítajte si recenzie a analýzy o R0AR TOKEN na našom blogu, aby ste zostali informovaní o najnovších trendoch na trhu a odborných postrehoch.

Naše komplexné zdroje sú navrhnuté tak, aby boli vaše R0AR TOKEN nákupné skúsenosti hladké a informované, pričom zaisťujú, že máte všetky nástroje a znalosti potrebné na spoľahlivé investovanie.

R0AR TOKEN predpoveď ceny (USD)

Akú hodnotu bude mať R0AR TOKEN (1R0R) USD zajtra, o týždeň alebo o mesiac? Na akú hodnotu by mohol byť váš R0AR TOKEN (1R0R) majetok ocenený v roku 2025, 2026, 2027, 2028 – alebo dokonca o 10 či 20 rokov? Pomocou nášho nástroja na predpovedanie cien môžete preskúmať krátkodobé aj dlhodobé prognózy pre R0AR TOKEN.

Overte si teraz R0AR TOKEN cenové predikcie!

R0AR TOKEN (1R0R) tokenomika

Pochopenie tokenomiky R0AR TOKEN (1R0R) môže poskytnúť hlbší pohľad na jej dlhodobú hodnotu a rastový potenciál. Tokenomika odhaľuje základnú štruktúru ekonomiky projektu – od spôsobu rozdelenia tokenov až po spôsob riadenia ich ponuky. Získajte informácie o rozsiahlej tokenomike 1R0R tokenu!

Ako kúpiť R0AR TOKEN(1R0R)

Hľadáte ako kúpiť R0AR TOKEN? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Môžete si ľahko zakúpiť R0AR TOKEN na MEXC podľa našej podrobnej príručky Ako kúpiť. Poskytujeme vám podrobné pokyny a videonávody, ktoré demonštrujú, ako sa zaregistrovať na MEXC a používať rôzne dostupné možnosti platby.

1R0R do miestnych mien

R0AR TOKEN Zdroj

Pre hlbšie pochopenie R0AR TOKEN zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna R0AR TOKEN webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o R0AR TOKEN

Akú hodnotu má dnes R0AR TOKEN (1R0R)?
Aktuálna 1R0R cena v USD je 0.01268 USD, aktualizovaná v reálnom čase s najnovšími trhovými údajmi.
Aká je aktuálna cena 1R0R na USD?
Aktuálna cena 1R0R na USD je $ 0.01268. Pozrite si MEXC konvertor pre presnú konverziu tokenov.
Aká je trhová kapitalizácia R0AR TOKEN?
Trhová kapitalizácia 1R0R je -- USD. Trhová hodnota = aktuálna cena × počet coinov v obehu. Uvádza celkovú trhovú hodnotu tokenu a jeho poradie.
Aký je počet coinov v obehu 1R0R?
Počet coinov v obehu 1R0R je -- USD.
Aká bola historicky najvyššia cena (ATH) 1R0R?
1R0R dosiahla cenu ATH vo výške 0.05359728874422925 USD.
Aká bola historicky najnižšia cena (ATL) 1R0R?
1R0R videl cenu ATL vo výške 0.003689277531738991 USD.
Aký je objem obchodovania 1R0R?
Živý 24-hodinový objem obchodovania pre 1R0R je $ 10.44K USD.
Bude 1R0R tento rok vyššia?
1R0R môže v tomto roku vzrásť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Podrobnejšiu analýzu nájdete v časti 1R0Rpredpoveď cien.
Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

