Aktuálna dnešná cena One More Game (1MORE) je $ 0.000003208, s 7.68% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny 1MORE na USD konverzný kurz je $ 0.000003208 za 1MORE.
One More Game sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- 1MORE. Počas posledných 24 hodín sa 1MOREobchodovalo v rozmedzí od $ 0.000002311 (low) do $ 0.000003666 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa 1MORE zmenilo o +5.73% za poslednú hodinu a o -30.94% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 7.01K.
One More Game (1MORE) informácie o trhu
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia One More Game je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 7.01K. Počet coinov v obehu 1MORE je --, pričom celková zásoba je 10000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 32.08K.
História cien One More Game v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
One More Game (1MORE) história cien USD
Sledujte zmeny cien One More Game za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0000002288
+7.68%
30 dní
$ -0.000000642
-16.68%
60 dní
$ -0.012496792
-99.98%
90 dní
$ -0.012496792
-99.98%
One More Game dnešná zmena ceny
Dnes 1MORE zaznamenal zmenu o $ +0.0000002288 (+7.68%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
One More Game zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.000000642 (-16.68%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
One More Game zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal 1MORE zmenu o $ -0.012496792 (-99.98%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
One More Game zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.012496792 (-99.98%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby One More Game (1MORE)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby One More Game, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny One More Game?
Several key factors influence One More Game (1MORE) token prices:
Risk management - Current valuations help adjust position sizes and manage exposure levels.
Cenové predikcie pre One More Game
Cenová predikcia One More Game (1MORE) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena 1MORE v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia One More Game (1MORE) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena One More Game mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne One More Game v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku 1MORE cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na One More Game Cenové predikcie.
O One More Game
1MORE is a digital asset that operates within the broader cryptocurrency ecosystem. Its primary function is to serve as a medium of exchange, enabling secure, peer-to-peer transactions across a decentralized network. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work models. 1MORE's issuance model is designed to maintain a stable supply, with new coins generated at a predictable rate. This crypto asset is typically used for transactions within its native ecosystem, contributing to the liquidity and overall functionality of the platform. As with all cryptocurrencies, 1MORE's value and utility are determined by its acceptance and usage within the crypto community.
Ako nakupovať a investovať One More Game
Ste pripravení začať s One More Game? Nákup 1MORE na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom One More Game. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu One More Game (1MORE) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a One More Game sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s One More Game
Vlastníctvo One More Game vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup One More Game (1MORE) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je One More Game (1MORE)
OneMoreGame (OMG) is a Web3 survival game on BNB Chain where players risk themselves for a chance to win rewards - and the stakes get higher the longer they survive. No sign-ups. No usernames. Just Web3 wallet and go.
One More Game Zdroj
Pre hlbšie pochopenie One More Game zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o One More Game
Akú hodnotu bude mať 1 One More Game v roku 2030?
Ak by hodnota One More Game rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do One More Game podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíOne More Game?
Dnešná cena One More Game je $ 0.000003208. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je One More Game stále dobrou investíciou?
One More Game zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do 1MORE, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s One More Game?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo One More Game v hodnote $ 7.01K.
Aká je aktuálna cena One More Game?
Živá cena 1MORE sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu One More Game vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena 1MORE, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu One More Game?
Cenu 1MORE ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre 1MORE na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár 1MORE/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena One More Game pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena One More Game v tomto roku?
Cena One More Game by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu One More Game (1MORE).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:18:48 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.