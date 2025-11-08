BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena One More Game je 0.000003208USD. Trhová kapitalizácia 1MORE je --USD. Sledujte aktualizácie cien 1MORE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

One More Game Logo

One More Game kurz (1MORE)

1 1MORE na USD aktuálnu cenu:

$0.000003208
$0.000003208
+7.68%1D
USD
One More Game (1MORE) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:18:48 (UTC+8)

Dnešná cena One More Game

Aktuálna dnešná cena One More Game (1MORE) je $ 0.000003208, s 7.68% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny 1MORE na USD konverzný kurz je $ 0.000003208 za 1MORE.

One More Game sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- 1MORE. Počas posledných 24 hodín sa 1MOREobchodovalo v rozmedzí od $ 0.000002311 (low) do $ 0.000003666 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa 1MORE zmenilo o +5.73% za poslednú hodinu a o -30.94% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 7.01K.

One More Game (1MORE) informácie o trhu

$ 7.01K
$ 32.08K
10,000,000,000
BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia One More Game je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 7.01K. Počet coinov v obehu 1MORE je --, pričom celková zásoba je 10000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 32.08K.

História cien One More Game v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.000002311
24 hod Low
$ 0.000003666
24 hod High

$ 0.000002311
$ 0.000003666
--
--
+5.73%

+7.68%

-30.94%

-30.94%

One More Game (1MORE) história cien USD

Sledujte zmeny cien One More Game za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0000002288+7.68%
30 dní$ -0.000000642-16.68%
60 dní$ -0.012496792-99.98%
90 dní$ -0.012496792-99.98%
One More Game dnešná zmena ceny

Dnes 1MORE zaznamenal zmenu o $ +0.0000002288 (+7.68%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

One More Game zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.000000642 (-16.68%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

One More Game zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal 1MORE zmenu o $ -0.012496792 (-99.98%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

One More Game zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.012496792 (-99.98%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby One More Game (1MORE)?

Pozrite si One More Gamestránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre One More Game

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby One More Game, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny One More Game?

Several key factors influence One More Game (1MORE) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact 1MORE pricing.

Gaming Adoption: User growth, game popularity, and platform engagement drive demand for the token.

Utility & Use Cases: In-game purchases, staking rewards, and governance functions create token utility.

Supply Dynamics: Token burns, staking mechanisms, and release schedules affect circulating supply.

Partnerships: Collaborations with gaming studios, platforms, or major crypto projects boost credibility.

Technical Development: Platform updates, new features, and roadmap progress influence investor confidence.

Regulatory News: Gaming and crypto regulations in key markets impact price volatility.

Competition: Performance relative to other gaming tokens and blockchain gaming platforms.

Trading Volume: Liquidity and exchange listings affect price stability and accessibility.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu One More Game?

People want to know One More Game (1MORE) price today for several key reasons:

Trading decisions - Active traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.

Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and overall portfolio performance.

Market timing - Price movements help determine optimal entry and exit points for investments.

Profit/loss assessment - Current prices show unrealized gains or losses on existing positions.

Market sentiment analysis - Price trends indicate community confidence and project momentum.

Investment research - Price data helps evaluate the token's volatility and growth potential.

FOMO prevention - Staying updated prevents missing significant price movements or opportunities.

Risk management - Current valuations help adjust position sizes and manage exposure levels.

Cenové predikcie pre One More Game

Cenová predikcia One More Game (1MORE) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena 1MORE v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia One More Game (1MORE) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena One More Game mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne One More Game v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku 1MORE cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na One More Game Cenové predikcie.

O One More Game

1MORE is a digital asset that operates within the broader cryptocurrency ecosystem. Its primary function is to serve as a medium of exchange, enabling secure, peer-to-peer transactions across a decentralized network. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work models. 1MORE's issuance model is designed to maintain a stable supply, with new coins generated at a predictable rate. This crypto asset is typically used for transactions within its native ecosystem, contributing to the liquidity and overall functionality of the platform. As with all cryptocurrencies, 1MORE's value and utility are determined by its acceptance and usage within the crypto community.

Ako nakupovať a investovať One More Game

Ste pripravení začať s One More Game? Nákup 1MORE na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom One More Game. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu One More Game (1MORE) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a One More Game sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť One More Game (1MORE)

Čo môžete urobiť s One More Game

Vlastníctvo One More Game vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup One More Game (1MORE) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je One More Game (1MORE)

OneMoreGame (OMG) is a Web3 survival game on BNB Chain where players risk themselves for a chance to win rewards - and the stakes get higher the longer they survive. No sign-ups. No usernames. Just Web3 wallet and go.

One More Game Zdroj

Pre hlbšie pochopenie One More Game zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o One More Game

Akú hodnotu bude mať 1 One More Game v roku 2030?
Ak by hodnota One More Game rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do One More Game podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:18:48 (UTC+8)

One More Game (1MORE) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Pozrite si viac informácií o One More Game

1MORE USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície 1MORE s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s 1MORE USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s One More Game (1MORE) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem One More Game a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
1MORE/USDT
$0.000003208
$0.000003208$0.000003208
+7.68%
0.00% (USDT)

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

