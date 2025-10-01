0xPrivacy (0XP) tokenomika
0xPrivacy (0XP) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre 0xPrivacy (0XP) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
0xPrivacy (0XP) informácie
0xPrivacy is an innovative token on the Ethereum blockchain, designed to offer a comprehensive suite of privacy and safety tools for its users. A unique feature of this project is its commitment to sharing all revenue generated from these tools with token holders, ensuring a fair and equitable distribution of value among the community. With 0xPrivacy, users can enjoy enhanced security while benefiting financially from the project’s success.
0xPrivacy (0XP) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky 0xPrivacy (0XP) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet 0XP tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu 0XP tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili 0XP tokenomiku, preskúmajte cenu 0XP tokenu naživo!
0XP cenová predikcia
Chcete vedieť, kam 0XP asi smeruje? Naša 0XP stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
